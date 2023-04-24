Yerli otomobil Togg için 18 ay vade ile kredi verilecek

"TOGG, TALEP REKORU KIRARAK EN GÜZEL CEVABI VERDİ"

Törendeki konuşmasında her 3 dakikada bir Togg üretildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

- Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar Togg'un fabrikası nerede... Bu inşaatı bitiremezsiniz dediler. Sonra buralarda üretim bandı yok... Siz bu araçları üretemezsiniz dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz dediler. Togg, aldığı ön siparişleri ile talep rekoru kırarak bu büftanlara en güzel cevabı verdi.