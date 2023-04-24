Yerli otomobil Togg için 18 ay vade ile kredi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg kredisi için yaptığı açıklamada, "Ben buraya Gemlik'ten Togg'un yeni temel atma tesisinden geldim. Kamu bankalarımız araç fiyatının yüzde 50 bedelinde 36 ay, 0,99 oranla kredi kullandıracaklar. Bugün bende Gemlik'te Togg'u kullandım." dedi.
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.
Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobili Togg için kamu bankalarının kredi çalışması yaptığı müjdesini verdi.
Erdoğan, "Kamu bankaları Togg'un satışına kredi verecek. Aynen ev alır gibi Togg'u da alma imkanı doğacak. Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
"TOGG, TALEP REKORU KIRARAK EN GÜZEL CEVABI VERDİ"
Törendeki konuşmasında her 3 dakikada bir Togg üretildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;
- Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar Togg'un fabrikası nerede... Bu inşaatı bitiremezsiniz dediler. Sonra buralarda üretim bandı yok... Siz bu araçları üretemezsiniz dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz dediler. Togg, aldığı ön siparişleri ile talep rekoru kırarak bu büftanlara en güzel cevabı verdi.
"3 DAKİKADA BİR ARAÇ ÜRETİLİYOR"
Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız.
Kaynak: Anadolu Ajansı