Yılın en çok kazandıranı belli oldu! İslam Memiş'ten 2026 için bomba tahmin
Piyasalarda 2025’in en dikkat çeken gelişmesi gümüşten geldi. Altın ve petrolü geride bırakan gümüş, yatırımcılarına yüksek kazanç sağladı. Finans Analisti İslam Memiş, yaptığı açıklamada mevcut tabloyu değerlendirerek 2026 yılı için iddialı gümüş tahminlerini paylaştı.
Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş
Son aylarda finans piyasalarında gümüş fırtınası esiyor. Kısa sürede altına kıyasla daha fazla kazandıran gümüş, yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri haline geldi. Uzmanlar, kısa vadeli düzeltmeler olsa da uzun vadeli yükseliş trendinin süreceği görüşünde birleşiyor.
“Şampiyonluk gümüşte”
Memiş, son 9 aylık süreçte gram gümüşün altına kıyasla daha yüksek getiri sağladığını belirterek şunları söyledi:
“Bu yılın en çok kazandıranı gümüş oldu. Şu an gram gümüş 62,5 lira, ons gümüş 46 dolar seviyesinde. Hem altına hem de gram altına göre tarihi zirveler görüldü.”
Ayrıca altın-gümüş rasyosunun Nisan ayında 106’dan 81’e gerilediğini, bunun da gümüş fiyatlarını yukarı taşıdığını aktardı.
Destek ve direnç seviyeleri
Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken seviyeleri şu şekilde açıkladı:
Ons gümüş: 40 dolar destek, 50 dolar direnç
Gram gümüş: 58 lira destek, 65 lira direnç
“Kısa vadede düzeltmeler olabilir ancak yükseliş trendi korunuyor” dedi.
Gram altın yükseldi, gümüş öne çıktı
Memiş, gram altının 5.200 lirayı aşmasının ardından yatırımcıların daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak gümüşe yöneldiğini belirtti. “Ons tarafında 44 dolar, gramda ise 58 lira destek seviyeleri. Bu noktaların ardından yıl sonuna kadar yükseliş yeniden devam edecek” diye konuştu.
2026 için beklenti: 100 lira senaryosu
Uzun vadeli öngörülerini paylaşan Memiş, 2026’da gram gümüşün 90–100 lira aralığını görebileceğini söyledi. “Altın fiyatları hızla artarken yatırımcılar gümüşe yönelmeye devam ediyor. Uzun vadeli yatırımcı için gümüş hâlâ büyük fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.
“Agresif yükseliş var”
Memiş, son dönemde altın ve gümüşte yaşanan ralliyi hatırlatarak, “Teknik düzeltmeler yaşansa da kalıcı düşüş beklemiyorum. Ons gümüşte 50 doların aşılması, hatta 60 dolara kadar çıkış ihtimali var. Gram gümüşte ise 80–90–100 lira dirençleri gündemde” dedi