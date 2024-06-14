Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda

Yurtdışı çıkış harcına rekor zam yolda... İşte detaylar...

# yurtdışı # harç
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda - Resim: 1

Kamu gelirlerini artırmak amacıyla birçok vergi istisnası ve muafiyetini kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetiminin, özellikle borsa ve kripto para işlemlerindeki vergi uygulaması çok tartışılmıştı.

1 7
Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün işlem vergisinden vazgeçildiğini duyurdu.

2 7
Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda - Resim: 3

Ancak, borsada işlem vergisinden vazgeçilirken, yurtdışı çıkış harçlarında önemli bir zam hazırlığı başladı.

3 7
Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda - Resim: 4

Mevcut durumda 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının, 1000 lira ile 1750 lira arasında yeniden belirlenmesi planlanıyor.

4 7