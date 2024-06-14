Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda
Yurtdışı çıkış harcına rekor zam yolda... İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Kamu gelirlerini artırmak amacıyla birçok vergi istisnası ve muafiyetini kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetiminin, özellikle borsa ve kripto para işlemlerindeki vergi uygulaması çok tartışılmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün işlem vergisinden vazgeçildiğini duyurdu.
Ancak, borsada işlem vergisinden vazgeçilirken, yurtdışı çıkış harçlarında önemli bir zam hazırlığı başladı.
Mevcut durumda 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının, 1000 lira ile 1750 lira arasında yeniden belirlenmesi planlanıyor.