Zam mı geliyor, indirim mi? İşte 13 Ekim Pazartesi akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, “bugün benzin ne kadar oldu, motorin litre fiyatı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 13 ekim 2025 pazartesi günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…
Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki günlük değişimleri yakından takip ediyor. “Benzine zam gelecek mi?”, “Motorin ne kadar oldu?”, “LPG’de indirim var mı?” gibi sorular, akaryakıt piyasasının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.
13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla üç büyük şehirde satış fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.15 TL
Motorin litre fiyatı: 53.23 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 51.98 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
Motorin litre fiyatı: 54.25 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.32 TL
Motorin litre fiyatı: 54.57 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL