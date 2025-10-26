Zamlar ve indirimler derken... 26 Ekim Pazar güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Brent petroldeki iniş çıkışlar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları pompa fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. Araç sahipleri "Benzin ne kadar, motorin kaç TL?" sorusunun yanıtını Pazar sabahı da arıyor...
Akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı, küresel ve yerel ekonomik faktörlerin birleşimiyle sürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki süregelen hareketlilik, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, Türkiye'deki pompa fiyatlarını doğrudan etkileyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Sürücülerin bütçesini doğrudan etkileyen bu dinamikler, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi soruların her gün yeniden sorulmasına yol açıyor.
Peki, haftanın son günü olan 26 Ekim 2025 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları ne durumda?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.34 TL
Motorin litre fiyatı: 55.44 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 55.31 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 56.46 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.52 TL
Motorin litre fiyatı: 56.77 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL