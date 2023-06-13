Zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişti: İşte güncel fiyatlar

Döviz/TL ve brent petroldeki fiyat dalgalanmalarından sonra, akaryakı fiyatları değişti. Peki akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl? İşte detaylar...

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Zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişti: İşte güncel fiyatlar - Resim: 1 1 7

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 


Güncel benzin ve motorin fiyatları, kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları ne kadar?

Zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişti: İşte güncel fiyatlar - Resim: 2 2 7

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

• Benzin fiyatı: 23,98 TL

• Motorin fiyatı: 22,22 TL

Zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişti: İşte güncel fiyatlar - Resim: 3 3 7

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 24,00 TL

Motorin fiyatı: 22,18 TL 

Zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişti: İşte güncel fiyatlar - Resim: 4 4 7

Ankara

Benzin fiyatı: 24,39 TL

Motorin fiyatı: 22,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,38 TL

Motorin fiyatı: 22,71 TL