Zamlardan sonra akaryakıt fiyatları değişti: İşte güncel fiyatlar
Döviz/TL ve brent petroldeki fiyat dalgalanmalarından sonra, akaryakı fiyatları değişti. Peki akaryakıtta güncel fiyatlar nasıl? İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları, kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları, kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları ne kadar?
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası
• Benzin fiyatı: 23,98 TL
• Motorin fiyatı: 22,22 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 24,00 TL
Motorin fiyatı: 22,18 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 24,39 TL
Motorin fiyatı: 22,63 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 24,38 TL
Motorin fiyatı: 22,71 TL