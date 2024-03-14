Ziraat Bankası 1000 lira veriyor! İşte şartları...

Ziraat Bankası, müşterilerine 1.000 TL değerinde Bankkart Lira hediye ediyor. Ancak, bu avantajdan faydalanabilmek için belirli şartlar gerekmektedir. 1000 TL değerindeki Bankkart Lira'yı nasıl alabileceğinizi öğrenmek için işte detaylar...

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Ziraat Bankası 1000 lira veriyor! İşte şartları... - Resim: 1

Ziraat Bankası, 1000 TL değerinde Bankkart Lira sunuyor. 31 Mart'a kadar geçerli olan bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin dikkatini çekiyor. Banka tarafından sunulan 1000 TL'nin şartları merak edilenler arasında. 

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Ziraat Bankası 1000 lira veriyor! İşte şartları... - Resim: 2

Banka müşterileri, beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinden kazanç sağlıyor. 5 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 250 lira, 20 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde ise 1000 lira değerinde Bankkart Lira hediye edilecektir.

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Ziraat Bankası 1000 lira veriyor! İşte şartları... - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI 1000 LİRA VERİYOR

Ziraat Bankası'nın sunduğu 1000 lira tutarında Bankkart Lira kampanyası 1 ve 31 Mart 2024 tarihlerinde geçerlidir. 

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Ziraat Bankası 1000 lira veriyor! İşte şartları... - Resim: 4

Kampanyanın ilk şartı ise alışveriş öncesinde kampanyaya katılım sağlamaktır.

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