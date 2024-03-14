Ziraat Bankası 1000 lira veriyor! İşte şartları...
Ziraat Bankası, müşterilerine 1.000 TL değerinde Bankkart Lira hediye ediyor. Ancak, bu avantajdan faydalanabilmek için belirli şartlar gerekmektedir. 1000 TL değerindeki Bankkart Lira'yı nasıl alabileceğinizi öğrenmek için işte detaylar...
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Ziraat Bankası, 1000 TL değerinde Bankkart Lira sunuyor. 31 Mart'a kadar geçerli olan bu kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin dikkatini çekiyor. Banka tarafından sunulan 1000 TL'nin şartları merak edilenler arasında.
Banka müşterileri, beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinden kazanç sağlıyor. 5 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde 250 lira, 20 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde ise 1000 lira değerinde Bankkart Lira hediye edilecektir.
ZİRAAT BANKASI 1000 LİRA VERİYOR
Ziraat Bankası'nın sunduğu 1000 lira tutarında Bankkart Lira kampanyası 1 ve 31 Mart 2024 tarihlerinde geçerlidir.
Kampanyanın ilk şartı ise alışveriş öncesinde kampanyaya katılım sağlamaktır.