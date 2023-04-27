Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi kampanyası
Ziraat Bankası yeni bir kredi kampanyası duyurdu. Banka tarafından yapılan duyuruda 10 bin Türk lirası ile 100 bin TL arasında kredi almak mümkün olacak. Banka tarafından yapılan duyuru şöyle.
Ziraat Bankası uygun faizli kredi kampanyası başlattı.Ziraat Bankası başvuranlara 100 bin TL kredi ödemesi yapacak. Bayram bitti ancak bankaların kredi kampanyası bitmedi.
Ziraat Bankası tarafından yapılan bir duyuruda 10 bin TL ile 100 bin TL arasında kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar banka tarafından sağlanan krediyi üstelik uygun faiz koşullarıyla kullanabilecek.
BAŞVURANLARA ANINDA 100 BİN TL KREDİ ÖDEMEZİ ZİRAAT BANKASI'NDAN
Ziraat Bankası başvuru yapanlara anında 100 bin TL kredi ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda söz konusu kredi kampanyasıyla ilgili şu detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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