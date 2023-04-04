Zorunlu trafik sigortasında değişiklik: İşte yeni dönemin detayları
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Buna göre, iyi sürücünün ödüllendirildiği, kötü sürücünün daha fazla prim ödeyerek cezalandırıldığı 9 basamaklı sisteme geçiş yapılacak. Değişiklikler 1 Mayıs’ta uygulamaya girecek. İşte zorunlu trafik sigortasındaki yeni dönemin detayları...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, trafiğe kayıtlı tüm araçlar için zorunlu bir poliçe türü olan trafik sigortasında yapısal sorunların çözümü ve sürdürülebilir fiyatlama için SEDDK, ilgili paydaşlarıyla hazırladığı yol haritasının ilk adımını attı.
Yapılan değişiklikle iyi sürücünün ödüllendirildiği, kötü sürücünün daha fazla prim ödeyerek cezalandırıldığı 9 basamaklı sisteme geçiş yapıldı. Çok riskli sürücüler için 0. basamak ve 7. basamakta olup 5 yıldır kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak sistemi ile hem daha hakkaniyetli bir uygulamaya geçiliyor hem de sürücü davranışlarının disipline edilmesiyle trafik kazalarının azaltılması amaçlanıyor.
AYLIK ARTIŞ ORANLARINDA İNDİRİME GİDİLDİ
Hayata geçen dinamik basamak sisteminde hasar/prim oranlarında revize yapılırken, azami primlerdeki aylık artış oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığının Orta Vadeli Program'da belirttiği enflasyon hedeflemesine paralel şekilde değiştirilerek yüzde 4,75'ten yüzde 2'ye düşürüldü.