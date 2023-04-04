Zorunlu trafik sigortasında değişiklik: İşte yeni dönemin detayları

Yapılan değişiklikle iyi sürücünün ödüllendirildiği, kötü sürücünün daha fazla prim ödeyerek cezalandırıldığı 9 basamaklı sisteme geçiş yapıldı. Çok riskli sürücüler için 0. basamak ve 7. basamakta olup 5 yıldır kaza yapmayan iyi sürücüler için 8. basamak sistemi ile hem daha hakkaniyetli bir uygulamaya geçiliyor hem de sürücü davranışlarının disipline edilmesiyle trafik kazalarının azaltılması amaçlanıyor.