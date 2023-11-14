14 Kasım'da İstanbul'da Elektrik Saatlerce Kesik Kalacak! BEDAŞ Uyardı! Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Bekleniyor?
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden bildirmektedir. İstanbul'da çok sayıda ilçede yaşanan elektrik kesintileri İstanbulluların hayatlarını etkilemektedir. Peki 14 Kasım günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, SANTRAL sk / YAVUZ SELİM mah BATIHAN, KIBRIS, KIRÇEŞME sk / İSLAMBEY mah AKTEPE, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, FETİH, SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah KURT, TERKOS-KARABURUN, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ŞABANAĞA sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah DUATEPE, GAFFAR, KARAGÜL, MECİDİYE, REDİF sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL, SÜPHAN, TARIM, TEMEL, YOLUÇ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / ÜNİVERSİTE mah CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, HİLAL, KAMP, KİRAZ, MEKTEP, PEYAMİ SAFA, SELVİ, TOKER KARDEŞLER, URAN, YASA, ZAKKUM, ÇAVUŞ1, ÇINAR, ŞELALE sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BOZKIR, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÜLLÜLER, HASAN ÖNEL, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286., 302., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 13. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah DİNÇ, G-19, G-20, GALATA sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, DİŞÇİ, EFE, TEKİN, ŞANLI sk bölgelerinde 14/11/2023 13:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 14/11/2023 00:00:00 - 14/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 14/11/2023 00:00:00 - 14/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 14/11/2023 00:00:00 - 14/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 14/11/2023 08:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk / ATAKÖY 7-8-9-10. MAHALLE mah sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah GAZİ EVRENOS, GÜLİBRİŞİM, TEYYARECİ NURİ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39/2. sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1. sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, İKİZTEPE sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLIK, VANKULU, İNCİRLİ sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ASİL, AYDEMİR sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, AKKİRAZ, BODUR, KARADENİZ, KARAYEL, MİSAL, NARLI, NAZAR, YENİYOL, İPEKYOLU, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 6., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 16., 2. sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, GÜNAYDIN, MİLLET, UĞUR, YAKUT, YAPRAK sk bölgelerinde 14/11/2023 11:00:00 - 14/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ŞAİR BAKİ sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, BAŞAK, SAKARYA sk bölgelerinde 14/11/2023 12:00:00 - 14/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.