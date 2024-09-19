8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri
19 Eylül 2024, İstanbul'da planlı elektrik kesintileri belirli ilçelerde gerçekleşecek. Kesinti programı Avrupa yakasında BEDAŞ ve Anadolu yakasında AYEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte bazı ilçe ve mahallelerdeki kesintilere dair detaylar:
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Avrupa Yakası (BEDAŞ)
Esenler: Sabah 09:30'da başlayacak olan kesinti, yaklaşık 3 saat sürecek.
Bayrampaşa: Altıntepsi Mahallesi ve Terazidere Mahallesi’nde sabah erken saatlerden itibaren kesinti yaşanacak ve belirli sokaklar etkilenecek.
Çatalca: Çakıl Mahallesi'nde saat 09:00-17:00 arasında kesinti olacak.
Anadolu Yakası (AYEDAŞ)
Kadıköy: Sahrayıcedit Mahallesi’nde sabah saat 08:30'dan itibaren başlayacak kesinti, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5 saat 30 dakika sürecek.
Üsküdar: Küçüksu Mahallesi ve Güzeltepe Mahallesi’nde sabah saatlerinden itibaren kesinti planlanıyor.
Kesintiler hakkında daha fazla detay ve diğer ilçelerdeki kesintilere ulaşmak için BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitelerini kontrol edebilirsiniz