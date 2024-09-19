8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri

19 Eylül 2024, İstanbul'da planlı elektrik kesintileri belirli ilçelerde gerçekleşecek. Kesinti programı Avrupa yakasında BEDAŞ ve Anadolu yakasında AYEDAŞ tarafından duyuruldu. İşte bazı ilçe ve mahallelerdeki kesintilere dair detaylar:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 1

Avrupa Yakası (BEDAŞ)









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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 2

Esenler: Sabah 09:30'da başlayacak olan kesinti, yaklaşık 3 saat sürecek.

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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 3

Bayrampaşa: Altıntepsi Mahallesi ve Terazidere Mahallesi’nde sabah erken saatlerden itibaren kesinti yaşanacak ve belirli sokaklar etkilenecek.

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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 4

Çatalca: Çakıl Mahallesi'nde saat 09:00-17:00 arasında kesinti olacak.

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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 5

Anadolu Yakası (AYEDAŞ)

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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 6

Kadıköy: Sahrayıcedit Mahallesi’nde sabah saat 08:30'dan itibaren başlayacak kesinti, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5 saat 30 dakika sürecek.

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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 7

Üsküdar: Küçüksu Mahallesi ve Güzeltepe Mahallesi’nde sabah saatlerinden itibaren kesinti planlanıyor.

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8 saatlik elektrik kesintisi: 19 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 8

Kesintiler hakkında daha fazla detay ve diğer ilçelerdeki kesintilere ulaşmak için BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet sitelerini kontrol edebilirsiniz

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