9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek

BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 23/09/2024 13:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa: VATAN mah AK, BÜYÜK MARMARA, EMEK, KARA ÇIKMAZI, KÜÇÜK SÖĞÜT, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALTINTEPSİ mah BARIŞ, DOKTOR NESİBE BATIYOL, TELEK sk bölgelerinde 23/09/2024 11:00:00 - 23/09/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.