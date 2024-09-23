9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
BEDAŞ’ın yaptığı açıklamaya göre, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü İstanbul’un birçok ilçesinde 9 saate kadar sürebilecek planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiden etkilenecek 18 ilçe arasında Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenyurt ve Zeytinburnu da bulunuyor.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım çalışmaları nedeniyle bu kesintilerin yapılacağını duyurdu. Kesintilerin süresinin 1.5 saat ile 9 saat arasında değişebileceği ifade edildi.
İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Avcılar: YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATİLLA İLHAN, BİRLİK, G-181, G-184, G-186, G-194, G-520, G-522, G-556, G-557, G-558, G-559, G-560, G-564, G-584, G-585, G-587, G-69, G-70, G-71, G-72, G-74, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 485., 486., 487., 488., 489., 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 508., 509., 512., 520., 521., 522., 525., 526., 527., 528., 531., 533., AMASYALILAR, OZANLAR, ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL sk / SÜLEYMANİYE mah 725. sk bölgelerinde 23/09/2024 12:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar: MAHMUTBEY mah 2458., 2459., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÖZTEPE mah 2267., 2269., 2270., 2394., 2396., 2399. sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler: CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA, BEREKET, BURÇAK, CEYLAN, DEFİNE, KIBRIS, KIZILELMA 1, KOÇ, REHBER, SÖNMEZ, ŞEKER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, KIBRIS, REHBER, SUŞEHRİ, SÜLÜN 1, URAL sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
-KOCASİNAN MERKEZ mah KARABURUN, ÇAMLI sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, YOLÜSTÜ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ALPER, ALTIPARMAK, AYDIN 2, BAHARLI, CAMBAZ, CAMİ 2, EDİRNE, FERHAT, GÜRBÜZ, HÜDAVENDİGAR, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MARMARA 1, NECATİBEY, PAPAĞAN, REHBER, SEVİNÇ, SÜLÜN 1, USTA, YALAZ, ÇAĞATAY 1, ÖZER, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 23/09/2024 12:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bakırköy: OSMANİYE mah SUGÖZÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, TÜRKÇÜ, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 12., 12/1., 13., 14., 14/1., 15., 15/1., 22., 22/1., 220., 221., 224., 225., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 62/2A, 63., 63/1., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir: KAYABAŞI mah 75. YIL, NEŞET ERTAŞ, ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU sk bölgelerinde 23/09/2024 11:00:00 - 23/09/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAK mah DELİORMAN sk bölgelerinde 23/09/2024 13:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa: VATAN mah AK, BÜYÜK MARMARA, EMEK, KARA ÇIKMAZI, KÜÇÜK SÖĞÜT, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ALTINTEPSİ mah BARIŞ, DOKTOR NESİBE BATIYOL, TELEK sk bölgelerinde 23/09/2024 11:00:00 - 23/09/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş: ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SÜREKLİ, YAVUZ, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 23/09/2024 10:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü: BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, GONCA sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, İSTİKLAL sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKŞEHİR mah GONCA, İSTİKLAL sk / CUMHURİYET mah CUMHURİYET, ÇANDARLI sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MARMARA mah SELVİ, ÖNDER sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece: 19 MAYIS mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, GÖLBOYU, HİLAL, LEYLAK 2, MANOLYA, NİLÜFER, ÇİMEN, ÇİÇEK sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAMİLOBA mah AYVAZ 1, ÇAKIL YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DURU, DURUSU, DUYGU sk / ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, ÇAKIL YOLU sk bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca: FERHATPAŞA mah ADLİYE, ATATÜRK, DEĞİRMEN, HASAN AKIN, MESCİT, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA, TEVFİK ERDÖNMEZ, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA sk / KALEİÇİ mah AKAT, AVŞAR, BAHAR, BERBEROĞLU, CAMBAZ ALİEFENDİ, CEVDET BARIN, KALE, KALEARKASI, KALEDIŞI, KARADENİZ, KASAPLAR, KÖPRÜ, MİSAFİRHANE, SABIR, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOPUKLU sk bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
çanakça Mah bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KALEİÇİ mah AKAT, KARAAĞAÇLAR, KARADENİZ, KARAKOL ÇIKMAZI, MÜNİF SEVİ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt: TURGUT ÖZAL mah 57., 89., 90., 91., 92. sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE cd., sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
YEŞİLKENT mah G-118, G-123, G-125 sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan: AKŞEMSETTİN mah 1.ÖNDER, HAN, KÖPRÜLÜ, PLEVNE, SEYRAN, SUNA, YAYLIM, ÇAKMAK, ÖZEN, ŞAHANE sk / YEŞİLPINAR mah SEVGİ, ŞELALE sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MİTHATPAŞA mah KIRAÇ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fatih: ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, IŞIK, KLOD FARER sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYVANSARAY mah AVCI MASLAĞI, BEŞİRGAZİ, DERVİŞZADE, EBE, EĞRİKAPI, EĞRİKAPI MASLAĞI, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, HOCA ÇAKIR, KANDİLLİ TÜRBE, KANİ EFENDİ, KARAGÖZCÜ, KARİYE İMARETİ, KAVATA, KAZMACI, LİMONCU HÜSEYİN, MERDİVENLİ KAHVE, MUMHANE, MUMHANE ÇIKMAZI, PASTIRMACI ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SAKALAR YOKUŞU, SAKLAMBAÇ, SULU, TANDIR, ULUBATLI HASAN, YANBOLU, YATAĞAN HAMAMI, YENİ USÜL, ÂŞIK YUNUS, ÇAKIRAĞA YOKUŞU, ÇETİK PABUÇLU, ŞİŞHANE sk / MİMAR HAYRETTİN mah ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 23/09/2024 10:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, IŞIK, KLOD FARER sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk bölgelerinde 23/09/2024 11:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa: KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569., 569/1., 570., 571., 572., 574., 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 607., 608., 609., 609/1., 609/2., 610., 610/1., 610/2., 611., 628., 630., 634., 636., 638., 639., 640., 642/1., 646., 647., 647/1., 649., 651., ABDİ İPEKÇİ, CEBECİ, FATİH, GALERİ, OSMANBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1305., 1306., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / CUMHURİYET mah BAHADIR, ERTUĞRULGAZİ sk / ESENTEPE mah 2977., 2982., 2983. sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1408., 1410., 1425., 1622., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, KEÇEYOLU, KÜÇÜKKÖY, NEZAKET, SAPAN, SİPAHİLER, YEŞİL, YEŞİM, ÇİMENZAR sk / MERKEZ mah EŞREF, GÜLDEMET, HACI HASAN, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KUBİLAY, KÜÇÜKKÖY, NECİPBEY, REŞADİYE, ÇİMEN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören: MERKEZ mah ASALET, ATASÖZÜ, ATATÜRK, BAYRAK, GEYİK, KIRLANGIÇ, SÜLÜN, TALATPAŞA sk / SANAYİ mah ASALET, AYDIN, BALKAN, DİŞBUDAK, HANDAN, KARAAĞAÇ, MALAZGİRT, NECATİ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ mah PERTEV PAŞA, POLAT sk bölgelerinde 23/09/2024 10:00:00 - 23/09/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane: TALATPAŞA mah YAŞAYANLAR sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TALATPAŞA mah BAŞIBÖLÜK, GÖZÜAYDIN, GÜNAÇTI, KARAKOÇ, KÜÇÜK ÇINAR, YAĞIZLAR, ÖZTOPRAK, İLKER sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece: MEHMET AKİF mah DERİN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer: POLİGON mah DERELER, GÜVERCİN, SABAH sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜMÜŞDERE mah BEZİRGAN, GÜMÜŞDERE BİLİNMEYEN sk / MADEN mah PERİ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, LALE BAHÇESİ, PELİKAN, ZEBERCED, ÇİĞDEMLİK, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇEKÖY YENİ mah DOĞANBEY, GÜRGENCİ ÇIKMAZI, KAYIN, ORMAN, ORMANCILAR ÇIKMAZI, TAŞ KONAKLARI, YUKARI DERE sk / KEMER mah ALAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SADIK GÜNEY, SERÇE ÇIKMAZI, SÜLÜNLER, VALİDE SULTAN, YONCALIK, YÜZYIL IŞIL, ÇAMLIK YOKUŞU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, AYAZAĞA, TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜVERCİN, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri: BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT, İLKE sk / KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / ORTAKÖY mah DOĞUHAN sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİLŞAD, DİNAMİK ÇIKMAZI, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, EBRAR, ECLA, GAZİ ATATÜRK, GÜLŞAH, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KADIKÖY, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZBAY, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GÖLET sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAVAKLI mah 600., DİRHEM, DİYAR, HAYATİ, KAVAKLI, TEKYILDIZ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi: KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/3., 568/5., 569., 569/1., 570., 571., 572., 574., 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 607., 608., 609., 609/1., 609/2., 610., 610/1., 610/2., 611., 628., 630., 634., 636., 638., 639., 640., 642/1., 646., 647., 647/1., 649., 651., ABDİ İPEKÇİ, CEBECİ, FATİH, GALERİ, OSMANBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1305., 1306., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / CUMHURİYET mah BAHADIR, ERTUĞRULGAZİ sk / ESENTEPE mah 2977., 2982., 2983. sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1408., 1410., 1425., 1622., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
YUNUS EMRE mah 1397/1., 1397/2., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/1., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/4., 1410/5., 1410/6., 1410/7., 571/1., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:30:00 - 23/09/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
CEBECİ mah 2520., 2522., 2523., 2523/1. sk bölgelerinde 23/09/2024 10:15:00 - 23/09/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Zeytinburnu: YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FAZIL PAŞA, FİŞEKHANE, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, TÜRKÇÜ, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
VELİEFENDİ mah 74/3. ARA, 75/1., 75/1. ARA, AHMET YESEVİ, ARİF ŞENTÜRK sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 12., 12/1., 13., 14., 14/1., 15., 15/1., 22., 22/1., 220., 221., 224., 225., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 62/2A, 63., 63/1., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk bölgelerinde 23/09/2024 09:00:00 - 23/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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