9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri
15 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Bu kesintiler, şehir genelindeki elektrik ağının düzenli işleyişini sağlamak için gerçekleştirilecektir. İşte ayrıntılar...
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İşte kesinti yaşanacak bazı bölgeler ve tahmini saat aralıkları:
Avrupa Yakası (BEDAŞ):
Esenyurt: Çeşitli mahallelerde 09:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Küçükçekmece: Bazı mahallelerde 10:00 - 16:00 saatleri arasında kesintiler olacaktır.
Bahçelievler: Belirli bölgelerde 11:00 - 15:00 saatlerinde elektrik kesintisi beklenmektedir.
ANADOLU YAKASI
Pendik: 10:00 - 18:00 saatleri arasında belirli bölgelerde kesinti yaşanacaktır.
Kadıköy: Bazı mahalleler 08:30 - 17:00 saatlerinde kesintilerden etkilenecektir.
Üsküdar: Elektrik kesintisi 09:00 - 16:00 saatlerinde planlanmaktadır.