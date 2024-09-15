9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri

15 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Bu kesintiler, şehir genelindeki elektrik ağının düzenli işleyişini sağlamak için gerçekleştirilecektir. İşte ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 1

İşte kesinti yaşanacak bazı bölgeler ve tahmini saat aralıkları:

Avrupa Yakası (BEDAŞ):





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9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 2

Esenyurt: Çeşitli mahallelerde 09:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 3

Küçükçekmece: Bazı mahallelerde 10:00 - 16:00 saatleri arasında kesintiler olacaktır.

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9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 4

Bahçelievler: Belirli bölgelerde 11:00 - 15:00 saatlerinde elektrik kesintisi beklenmektedir.

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9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 5

ANADOLU YAKASI


Pendik: 10:00 - 18:00 saatleri arasında belirli bölgelerde kesinti yaşanacaktır.

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9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 6

Kadıköy: Bazı mahalleler 08:30 - 17:00 saatlerinde kesintilerden etkilenecektir.

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9 saatlik elektrik kesintisine hazır olun: 14 Eylül 2024 elektrik kesintileri - Resim: 7

Üsküdar: Elektrik kesintisi 09:00 - 16:00 saatlerinde planlanmaktadır.

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