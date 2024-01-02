BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Elektrik Kesintisine Dair Uyardı? 2 Ocak 2024 Günü Elektrik Kesintisi Yaşanan İlçeler Hangileri?
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceği de duyurmaktadır. Peki 2 Ocak 2024 günü hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 11:00:00 - 02/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 13:00:00 - 02/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 624., 626., 627., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 510., 511., 512., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 571., 581., 583., BAĞCILAR sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ŞAİR BAKİ sk / TERAZİDERE mah 60. YIL, AKPINAR, ASUDE, AYDIN, BAKİ, ELA, ESENLER, FİDAN, FİLİZ, KIRIM, MANASTIR, MELEK, SULTAN, TAŞ, ZÜMRÜT, ÇAMLIK, ŞEYH ŞAMİL, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 02/01/2024 10:00:00 - 02/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, NİSBETİYE, SARIOBA, YAKUPBEY, ÇAL HASAN sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ÜLKER 2 sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ÜLKER 2 sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.