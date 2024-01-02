BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Elektrik Kesintisine Dair Uyardı? 2 Ocak 2024 Günü Elektrik Kesintisi Yaşanan İlçeler Hangileri?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 11:00:00 - 02/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 02/01/2024 13:00:00 - 02/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 624., 626., 627., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 510., 511., 512., 514., 515., 516., 518., 519., 520., 571., 581., 583., BAĞCILAR sk bölgelerinde 02/01/2024 09:00:00 - 02/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.