BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak

İstanbul’da 13 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi

1 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 2

Arnavutköy ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 3

Arnavutköy ilçesi

3 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 4

Arnavutköy ilçesi

4 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 5

Avcılar ilçesi

5 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 6

Bağcılar ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 7

Bağcılar ilçesi

7 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 8

Bağcılar ilçesi

8 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 9

Bağcılar ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 10

Bahçelievler ilçesi

10 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 11

Bahçelievler ilçesi

11 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 12

Bahçelievler ilçesi

12 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 13

Bahçelievler ilçesi

13 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 14

Bahçelievler ilçesi

14 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 15

Bakırköy ilçesi

15 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 16

Bakırköy ilçesi

16 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 17

Bakırköy ilçesi

17 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 18

Bakırköy ilçesi

18 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 19

Bakırköy ilçesi

19 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 20

Başakşehir ilçesi

20 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 21

Başakşehir ilçesi

21 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 22

Başakşehir ilçesi

22 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 23

Başakşehir ilçesi

23 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 24

Bayrampaşa ilçesi

24 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 25

Beşiktaş ilçesi

25 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 26

Beşiktaş ilçesi

26 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 27

Beylikdüzü ilçesi

27 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 28

Beylikdüzü ilçesi

28 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 29

Esenler ilçesi

29 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 30

Esenler ilçesi

30 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 31

Esenler ilçesi

31 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 32

Esenler ilçesi

32 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 33

Esenler ilçesi

33 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 34

Esenyurt ilçesi

34 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 35

Esenyurt ilçesi

35 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 36

Esenyurt ilçesi

36 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 37

Esenyurt ilçesi

37 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 38

Eyüpsultan ilçesi

38 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 39

Eyüpsultan ilçesi

39 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 40

Eyüpsultan ilçesi

40 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 41

Eyüpsultan ilçesi

41 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 42

Fatih ilçesi

42 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 43

Fatih ilçesi

43 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 44

Fatih ilçesi

44 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 45

Fatih ilçesi

45 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 46

Fatih ilçesi

46 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 47

Fatih ilçesi

47 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 48

Fatih ilçesi

48 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 49

Fatih ilçesi

49 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 50

Fatih ilçesi

50 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 51

Fatih ilçesi

51 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 52

Fatih ilçesi

52 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 53

Fatih ilçesi

53 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 54

Fatih ilçesi

54 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 55

Fatih ilçesi

55 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 56

Fatih ilçesi

56 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 57

Fatih ilçesi

57 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 58

Fatih ilçesi

58 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 59

Gaziosmanpaşa ilçesi

59 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 60

Gaziosmanpaşa ilçesi

60 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 61

Küçükçekmece ilçesi

61 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 62

Küçükçekmece ilçesi

62 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 63

Küçükçekmece ilçesi

63 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 64

Sarıyer ilçesi

64 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 65

Sarıyer ilçesi

65 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 66

Sarıyer ilçesi

66 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 67

Sarıyer ilçesi

67 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 68

Sarıyer ilçesi

68 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 69

Silivri ilçesi

69 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 70

Silivri ilçesi

70 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 71

Silivri ilçesi

71 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 72

Silivri ilçesi

72 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 73

Silivri ilçesi

73 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 74

Sultangazi ilçesi

74 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 75

Sultangazi ilçesi

75 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 76

Sultangazi ilçesi

76 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 77

Sultangazi ilçesi

77 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 78

Şişli ilçesi

78 80
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 79

Şişli ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 80

Zeytinburnu ilçesi

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