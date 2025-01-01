BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak
İstanbul’da 2 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
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Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bakırköy ilçesi
Bakırköy ilçesi
Başakşehir ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Beşiktaş ilçesi
Beylikdüzü ilçesi
Beylikdüzü ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Esenler ilçesi
Fatih ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sultangazi ilçesi