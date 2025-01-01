BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak

İstanbul’da 2 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 1

Bağcılar ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 2

Bahçelievler ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 3

Bakırköy ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 4

Bakırköy ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 5

Başakşehir ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 6

Bayrampaşa ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 7

Bayrampaşa ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 8

Beşiktaş ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 9

Beylikdüzü ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 10

Beylikdüzü ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 11

Büyükçekmece ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 12

Esenler ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 13

Fatih ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 14

Gaziosmanpaşa ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 15

Kağıthane ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 16

Kağıthane ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 17

Kağıthane ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 18

Kağıthane ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 19

Kağıthane ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 20

Sarıyer ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 21

Sarıyer ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 22

Sarıyer ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 2 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 23

Sultangazi ilçesi

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