BEDAŞ duyurdu: 28 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul’da planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. İşte detaylar.
Yayınlanma: Güncellenme:
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ, İstanbul’da 28 Ağustos Perşembe günü planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
İLÇE İLÇE DUYURU
28 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak kesintiler, İstanbul’un birçok ilçesini etkileyecek. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmeleri istendi.
3 74
4 74
5 74
6 74
7 74
8 74
9 74
10 74
11 74
12 74
13 74
14 74
15 74
16 74
17 74
18 74
19 74
20 74
21 74
22 74
23 74
24 74
25 74
26 74
27 74
28 74
29 74
30 74
31 74
32 74
33 74
34 74
35 74
36 74
37 74
38 74
39 74
40 74
41 74
42 74
43 74
44 74
45 74
46 74
47 74
48 74
49 74
50 74
51 74
52 74
53 74
54 74
55 74
56 74
57 74
58 74
59 74
60 74
61 74
62 74
63 74
64 74
65 74
66 74
67 74
68 74
69 74
70 74
71 74
72 74
73 74
74 74