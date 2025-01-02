BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak

İstanbul’da 3 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 2

Arnavutköy ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 3

Arnavutköy ilçesi

3 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 4

Arnavutköy ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 5

Bağcılar ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 6

Bahçelievler ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 7

Bahçelievler ilçesi

7 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 8

Bahçelievler ilçesi

8 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 9

Bahçelievler ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 10

Bahçelievler ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 11

Bayrampaşa ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 12

Bayrampaşa ilçesi

12 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 13

Bayrampaşa ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 14

Büyükçekmece ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 15

Büyükçekmece ilçesi

15 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 16

Büyükçekmece ilçesi

16 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 17

Büyükçekmece ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 18

Esenler ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 19

Esenyurt ilçesi

19 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 20

Gaziosmanpaşa ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 21

Gaziosmanpaşa ilçesi

21 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 22

Gaziosmanpaşa ilçesi

22 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 23

Gaziosmanpaşa ilçesi

23 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 24

Kağıthane ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 25

Küçükçekmece ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 26

Sarıyer ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 27

Silivri ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 28

Silivri ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 29

Silivri ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 30

Sultangazi ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 31

Sultangazi ilçesi

31 33
BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 32

Sultangazi ilçesi

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BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak - Resim: 33

Zeytinburnu ilçesi

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bedaş elektrik kesintisi