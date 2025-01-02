BEDAŞ duyurdu: 3 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak
İstanbul’da 3 Ocak’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
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Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Arnavutköy ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Esenler ilçesi
Esenyurt ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Kağıthane ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Sarıyer ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Silivri ilçesi
Sultangazi ilçesi
Sultangazi ilçesi
Sultangazi ilçesi
Zeytinburnu ilçesi