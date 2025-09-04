Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İSTANBUL’DA 5 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bedaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül’de İstanbul’un birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler, farklı mahalle ve bölgeleri etkileyecek. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat ederek plan yapmaları istendi.