Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Bedaş, 5 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti listesi…
Yayınlanma: Güncellenme:
İSTANBUL’DA 5 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bedaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül’de İstanbul’un birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler, farklı mahalle ve bölgeleri etkileyecek. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat ederek plan yapmaları istendi.
