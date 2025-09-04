Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Bedaş, 5 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte ilçe ilçe kesinti listesi…

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 1

İSTANBUL’DA 5 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bedaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül’de İstanbul’un birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler, farklı mahalle ve bölgeleri etkileyecek. Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat ederek plan yapmaları istendi.

1 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 2
2 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 3
3 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 4
4 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 5
5 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 6
6 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 7
7 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 8
8 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 9
9 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 10
10 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 11
11 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 12
12 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 13
13 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 14
14 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 15
15 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 16
16 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 17
17 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 18
18 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 19
19 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 20
20 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 21
21 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 22
22 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 23
23 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 24
24 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 25
25 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 26
26 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 27
27 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 28
28 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 29
29 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 30
30 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 31
31 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 32
32 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 33
33 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 34
34 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 35
35 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 36
36 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 37
37 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 38
38 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 39
39 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 40
40 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 41
41 42
Bedaş duyurdu: İstanbul’da 5 Eylül elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler - Resim: 42
42 42
