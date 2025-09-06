BEDAŞ duyurdu, İstanbul’da elektrik kesintisi! 7 Eylül elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, 7 Eylül 2025 Pazar günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek ilçe ve mahalleler tek tek açıklandı.
İSTANBUL’DA 7 EYLÜLDE KESİNTİ UYARISI
BEDAŞ, 7 Eylül 2025 Pazar günü İstanbul’da bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi. İlçe ve mahalle bazında detaylı liste yayımlandı.
KESİNTİLERİN NEDENİ BAKIM ÇALIŞMALARI
Şirket açıklamasında, kesintilerin şebeke yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacağı aktarıldı. Çalışmaların ardından elektrik arzının daha sağlıklı hale geleceği vurgulandı.
İSTANBUL GENELİNDE ETKİLENECEK İLÇELER
7 Eylül Pazar günü İstanbul’un birçok ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kesintiler uygulanacak. İşte etkilenecek ilçeler ve mahalleler...
