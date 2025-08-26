BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti listesinde birçok ilçe ve sokak yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 1

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul’da 27 Ağustos Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

1 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 2
2 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 3
3 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 4
4 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 5
5 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 6
6 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 7
7 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 8
8 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 9
9 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 10
10 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 11
11 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 12
12 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 13
13 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 14
14 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 15
15 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 16
16 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 17
17 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 18
18 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 19
19 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 20
20 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 21
21 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 22
22 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 23
23 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 24
24 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 25
25 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 26
26 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 27
27 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 28
28 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 29
29 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 30
30 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 31
31 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 32
32 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 33
33 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 34
34 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 35
35 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 36
36 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 37
37 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 38
38 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 39
39 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 40
40 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 41
41 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 42
42 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 43
43 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 44
44 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 45
45 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 46
46 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 47
47 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 48
48 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 49
49 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 50
50 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 51
51 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 52
52 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 53
53 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 54
54 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 55
55 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 56
56 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 57
57 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 58
58 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 59
59 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 60
60 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 61
61 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 62
62 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 63
63 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 64
64 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 65
65 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 66
66 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 67
67 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 68
68 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 69
69 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 70
70 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 71
71 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 72
72 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 73
73 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 74
74 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 75
75 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 76
76 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 77
77 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 78
78 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 79
79 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 80
80 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 81
81 82
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Ağustos elektrik kesintisi - Resim: 82
82 82
bedaş elektrik elektrik kesintisi