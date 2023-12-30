BEDAŞ Elektrik Kesintisi İçin Hangi İlçeleri Uyardı? 30 Aralık 2023 Günü Elektrik Kesilecek Ülkeler Hangileri?
BEDAŞ her gün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri öncesinden uyarır. Kesintilerin saat kaça kadar devam edeceği de öğrenilir. Bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçilebilir. Peki 30 Aralık 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah FEYZA sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah DORUK, KARADAĞ, NAR sk bölgelerinde 30/12/2023 16:00:00 - 30/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah KIŞLA, SEL, ÖZEN, ŞAFAK, ŞENOL sk bölgelerinde 30/12/2023 07:30:00 - 30/12/2023 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 122., 130., 132., 98., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, ERMAN, IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, YÜKSEL, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ (DEVAMI):
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah DEVA, ERSOY, GÜLŞEN, GÜMÜŞ, SEVGİ, VİCDAN, VİLDA, ÖZEL sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah ARDIÇ, GÜRGEN, HÜRRİYET, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, ÇAM sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 30/12/2023 12:00:00 - 30/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, FUADİYE, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 30/12/2023 11:00:00 - 30/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALİEFENDİOĞLU, BUSE, KAPTAN, KONAK, ÖRNEK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah DOĞU 1, GÖZTEPE, TOPRAK 1, TURGUT ÖZAL 1, ŞEHİT OĞUZ PARPALOĞLU sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜÜPSULTAN:
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 3.ÇIRÇIR, CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ODAYERİ mah KARTEPE , NALAN, NERİMAN sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.