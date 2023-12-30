BEDAŞ Elektrik Kesintisi İçin Hangi İlçeleri Uyardı? 30 Aralık 2023 Günü Elektrik Kesilecek Ülkeler Hangileri?

BEYLİKDÜZÜ (DEVAMI):

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah DEVA, ERSOY, GÜLŞEN, GÜMÜŞ, SEVGİ, VİCDAN, VİLDA, ÖZEL sk bölgelerinde 30/12/2023 09:00:00 - 30/12/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah ARDIÇ, GÜRGEN, HÜRRİYET, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, ÇAM sk bölgelerinde 30/12/2023 10:00:00 - 30/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 30/12/2023 12:00:00 - 30/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU:

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, FUADİYE, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 30/12/2023 11:00:00 - 30/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.