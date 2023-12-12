BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! 12 Aralık 2023 Günü Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. 12 Aralık 2023 Salı günü nerede elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da yaşanan elektrik kesintisi kaça kadar devam edecek? İşte İstanbul'da kesinti yaşanacak ilçeler...
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 12/12/2023 13:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 12/12/2023 12:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, NACİ KASIM sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, 2.MURAT, HİLAL 1, HİZAL, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 12/12/2023 11:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah KIZILAĞAÇ, MERT, TÜRKER, YALÇIN, ÖZTÜRK, ŞAFAK sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1118., 29., 30., 31., 32., AHMET YESEVİ, OVALI, İPEKYOLU sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk / İSMET PAŞA mah sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ORTAMAHALLE mah sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, FERSUN, GİRNE, SEBAT sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah GİRNE sk bölgelerinde 12/12/2023 10:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah TERSANE sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce -CAMİİKEBİR mah sk / KADI MEHMET EFENDİ mah sk / KADIMEHMET EFENDİ mah sk / KULAKSIZ mah sk bölgelerinde 12/12/2023 14:00:00 - 12/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.