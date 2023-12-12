BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! 12 Aralık 2023 Günü Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 12/12/2023 13:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 12/12/2023 12:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah MUHARRİR AHMET RASİM, REVNAKLI sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.