BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! 4 Ocak 2024 Günü O İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İstanbul'da yaşanan ya da yaşanacak olan elektrik kesintilerinden önce BEDAŞ duyuru yapmakta. BEDAŞ 4 Ocak 2024 günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri açıkladı. İşte 4 Ocak 2024 günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...

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BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! 4 Ocak 2024 Günü O İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak - Resim: 1

ARVAVUTKÖY

NO: 35232217

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk bölgelerinde 04/01/2024 00:00:00 - 04/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232249

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 04/01/2024 02:00:00 - 04/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232257

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE sk bölgelerinde 04/01/2024 04:00:00 - 04/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233603

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah YİĞİTTÜRK sk / KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, SIRTKÖY, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 04/01/2024 09:00:00 - 04/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232270

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 04/01/2024 09:00:00 - 04/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232724

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah YİĞİTTÜRK sk / KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, SIRTKÖY, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 04/01/2024 10:00:00 - 04/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232284

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 04/01/2024 11:00:00 - 04/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232293

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 04/01/2024 13:00:00 - 04/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35233482

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖÇER, KAYALI, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, ORUÇ, SAKA, SEYHAN sk bölgelerinde 04/01/2024 09:00:00 - 04/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! 4 Ocak 2024 Günü O İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak - Resim: 2

BAĞCILAR

NO: 35233696BEY

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 04/01/2024 00:00:00 - 04/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233693

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 04/01/2024 00:00:00 - 04/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233700

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 04/01/2024 00:00:00 - 04/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! 4 Ocak 2024 Günü O İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak - Resim: 3

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35233483

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 56., 58. sk bölgelerinde 04/01/2024 13:00:00 - 04/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35232648

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TULUMBACI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/01/2024 09:00:00 - 04/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! 4 Ocak 2024 Günü O İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak - Resim: 4

ÇATALCA

NO: 35233643

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 04/01/2024 10:00:00 - 04/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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