BEDAŞ Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacağını Duyurdu! İstanbul'da 4 Aralık'ta Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, BUDAK, CEYLAN 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜPHAN, YAVUZLAR, YİĞİT, ZEYTİN, ÇAĞLAR, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM ÇIKMAZI 1, ŞAFAK, ŞAHİN 1 sk / ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 123. sk bölgelerinde 04/12/2023 09:00:00 - 04/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER sk / ZAFER mah CEVHER, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ZİYA GÖKALP 1 sk bölgelerinde 04/12/2023 09:00:00 - 04/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAHÇELİ, DERE 1, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GONCA 1, GÜNEŞLİ, HANIM, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YONCA 2 sk bölgelerinde 04/12/2023 09:00:00 - 04/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah EFSER, FARABİ, İLHAM sk bölgelerinde 04/12/2023 10:00:00 - 04/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah FERİT SELİMPAŞA, SİTE sk bölgelerinde 04/12/2023 10:00:00 - 04/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah MAKBULE ATADAN, RIO DE JANEIRO sk bölgelerinde 04/12/2023 09:00:00 - 04/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah MAKBULE ATADAN, RIO DE JANEIRO sk bölgelerinde 04/12/2023 09:01:00 - 04/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEM, ALPAY İZER, BAHÇESARAY, LAVANTA, LAVANTA ÇİÇEĞİ, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ sk / OSMANİYE mah OLGUNLAR sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 04/12/2023 12:00:00 - 04/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah BAHARÖZÜ sk bölgelerinde 04/12/2023 12:00:00 - 04/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.