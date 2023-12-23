BEDAŞ Hangi İlçeleri Uyardı? O İlçelerde Saatlerce Elektrik Olmayacak! 23 Aralık 2023 Günü Elektrik Kesintisi Yaşanan İlçeler Hangileri?
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. BEDAŞ'a göre yaşanacak elektrik kesintileri pek çok ilçeyi etkileyebilir. peki 23 Aralık 2023 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşandı? Yaşanan kesintiler saat kaça kadar devam edecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 23/12/2023 11:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1124., 1127., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 23/12/2023 12:00:00 - 23/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARASU, MANASTIR, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah FERİDİYE, YENİ KAFA sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER:
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1137. sk bölgelerinde 23/12/2023 12:00:00 - 23/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN:
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah ERKAM, GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN:
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KAYIN sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH sk bölgelerinde 23/12/2023 11:00:00 - 23/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE:
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk / MERKEZ mah CEYHUN, ERSEVEN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CEVAHİR, SOYLU, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇEKİMSER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAKAY, BAYRAKTAR, BİLLUR, BİRİCİK, MELİK, ZAFER, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 23/12/2023 12:00:00 - 23/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk bölgelerinde 23/12/2023 23:00:00 - 24/12/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.