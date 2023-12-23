BEDAŞ Hangi İlçeleri Uyardı? O İlçelerde Saatlerce Elektrik Olmayacak! 23 Aralık 2023 Günü Elektrik Kesintisi Yaşanan İlçeler Hangileri?

ESENLER:

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1137. sk bölgelerinde 23/12/2023 12:00:00 - 23/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah ERKAM, GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN:

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah KAYIN sk bölgelerinde 23/12/2023 09:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL sk bölgelerinde 23/12/2023 10:00:00 - 23/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH sk bölgelerinde 23/12/2023 11:00:00 - 23/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.