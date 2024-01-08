BEDAŞ İstanbul'u Uyardı! BEDAŞ'a Göre Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri BEDAŞ duyurmaktadır. BEDAŞ'a göre yaşanan elektrik kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği çok sayıda insanın merak ettiği bir şeydir. 8 Ocak 2024 günü hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah FEYZA sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 08/01/2024 10:00:00 - 08/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DOĞALGAZ, FERAH, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, İKLİM, İĞDE sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET sk / ŞEHİTLER mah CEREN, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, GÜRGEN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KESTANE, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SİMA, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, İNCİR sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BERKER, DENİZKÖŞKLER, ÇAVUŞOĞLU, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk bölgelerinde 08/01/2024 13:00:00 - 08/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 251., 252., 252/1., 253., 287., 289., 289/1., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 08/01/2024 00:01:00 - 08/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 08/01/2024 08:00:00 - 08/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk bölgelerinde 08/01/2024 10:00:00 - 08/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2157., 2160., 2161., 2163., 2164., 2165., 2166., 2167., 2168., 2170., 2180., 2190., BARBAROS, KIŞLA, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 08/01/2024 12:00:00 - 08/01/2024 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET YESEVİ sk / ZAFER mah AHMET KABAKLI, AHMET YESEVİ, BERGAMA, COŞARSU, CİHANGİR, EFLATUN, KALYON, KAPTAN, MADALYON, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, ÇAĞATAY sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 38. sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CENGİZ TOPEL, DEREBOYU, GÖKTÜRK, KAZIM KARABEKİR, MAHMUTBEY 10., MAHMUTBEY 11., MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., MAHMUTBEY 8., MAHMUTBEY 9., NARLIBAHÇE, SARAY, SARNIÇ, SEMBOL, YEŞİLBAĞ, ÇAYIRBAŞI, ÇAYIROVA, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, FEVZİ ÇAKMAK, OKUL 1, RADYUM, TALATPAŞA, ÇÖRE OTU sk bölgelerinde 08/01/2024 10:00:00 - 08/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 41., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GERGER, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah NAMIK KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 224., 232., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 250., 251., 255., 256., 257., 257/1., 258., 259., 277., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 08/01/2024 00:01:00 - 08/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, CEBECİ, ERENLER, ESENTEPE, GÜLYALI, IHLAMUR, KUŞDİLİ, OSMANLI, PAŞABAHÇE, TANER, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk / BÜYÜKŞEHİR mah sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 08/01/2024 09:00:00 - 08/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk bölgelerinde 08/01/2024 16:00:00 - 08/01/2024 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.