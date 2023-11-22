BEDAŞ İstanbul'u Uyardı: Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek? 22 Kasım Çarşamba Günü Kesinti Olacak İlçeler...
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. Bu şekilde İstanbul'da hangi ilçede elektrik kesintisi yaşanabildiğini öğrenmek mümkündür. 22 Kasım Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte İstanbul'da elektrik kesilecek ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EBEDİ, HEYBETLİ, HÜRMET, HİSAR, RAHMET sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-105, G-108, G-40, G-410, G-588, G-86, G-87 sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1637., 1644. sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 22/11/2023 12:00:00 - 22/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 22/11/2023 08:00:00 - 22/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1678., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1631., 1633. sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., KÖYİÇİ, SİPAHİ, İNTEPE sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., KÖYİÇİ, SİPAHİ, İNTEPE sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇAĞLAR, ŞİRİN sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -OSMANİYE mah sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah EKİN sk bölgelerinde 22/11/2023 09:30:00 - 22/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 22/11/2023 12:00:00 - 22/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 22/11/2023 12:00:00 - 22/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AKYÜREK, EZGİ ÇIKMAZI, SEHER, ÇELEBİ, ŞEN sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKARSU ÇIKMAZI, ERSİN, GÜNEY, KÖPRÜ YOLU, LAÇİN, SEVİNÇ sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MELODİ sk bölgelerinde 22/11/2023 10:00:00 - 22/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah CANSU, GİRNE, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, AZİMLİ, BURÇİN, CANER, GÜLGÜN, HATAY, HAYAT, KURTULUŞ, KÖROĞLU, NAZLI, OYA, SEDEF, SELAM, UYGAR, ÇALIŞLAR, ÇELTİK, İNÖNÜ, ŞEKER sk / DEREAĞZI mah AHLAT, BUĞDAY, ERLER, SERİNPINAR, İNÖNÜ sk / GÜRPINAR mah KARTAL sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, HALDUN ÇIKMAZI, HÜDAYİ, HÜMEYRA, STAD, YANIK ALAY sk bölgelerinde 22/11/2023 10:00:00 - 22/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 22/11/2023 10:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 16. sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1959., 1960., 1961., 2070., 2148., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2639. sk bölgelerinde 22/11/2023 13:00:00 - 22/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA:
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 22/11/2023 09:30:00 - 22/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.