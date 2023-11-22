BEDAŞ İstanbul'u Uyardı: Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek? 22 Kasım Çarşamba Günü Kesinti Olacak İlçeler...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EBEDİ, HEYBETLİ, HÜRMET, HİSAR, RAHMET sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-105, G-108, G-40, G-410, G-588, G-86, G-87 sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1637., 1644. sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 22/11/2023 12:00:00 - 22/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 22/11/2023 08:00:00 - 22/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1678., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1631., 1633. sk bölgelerinde 22/11/2023 09:00:00 - 22/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.