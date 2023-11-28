BEDAŞ İstanbul'u Uyardı! Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek? 28 Kasım'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

ARNAVUTKÖY:

STANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AYSİMA, AŞURE, CUMHURİYET, ERTUĞRULGAZİ, HAMİYET, HAYRAT, MEKTEPLİ, MÜNTEHA, TATLI sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah SEYİT ONBAŞI, ZEYTİNDALI sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPTEKİN, ALİYE, AZİME, BATU, CAVİDAN, ERGÜL, GÜLSULTAN, LİLA, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, VEZNECİLER, ÖZBERK, İLHAN, ŞEHRAZAT sk bölgelerinde 28/11/2023 10:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 4. sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3. sk / TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-703, G-811, G-823, G-915, G-922 sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah DİNÇ, G-27, GALATA sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-694, G-720, G-721, G-722, G-728, G-730, G-735, G-751, G-821, G-839, G-858, G-874, G-876, G-886, G-911, G-916 sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.