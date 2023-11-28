BEDAŞ İstanbul'u Uyardı! Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek? 28 Kasım'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? 28 Kasım günü elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde elektrik ne zaman gelecek?
ARNAVUTKÖY:
STANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AYSİMA, AŞURE, CUMHURİYET, ERTUĞRULGAZİ, HAMİYET, HAYRAT, MEKTEPLİ, MÜNTEHA, TATLI sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah SEYİT ONBAŞI, ZEYTİNDALI sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPTEKİN, ALİYE, AZİME, BATU, CAVİDAN, ERGÜL, GÜLSULTAN, LİLA, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, VEZNECİLER, ÖZBERK, İLHAN, ŞEHRAZAT sk bölgelerinde 28/11/2023 10:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 4. sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDAN, HİLAL, KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3. sk / TURGUT ÖZAL mah 65. sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-703, G-811, G-823, G-915, G-922 sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah DİNÇ, G-27, GALATA sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-694, G-720, G-721, G-722, G-728, G-730, G-735, G-751, G-821, G-839, G-858, G-874, G-876, G-886, G-911, G-916 sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 226. sk / KAZIM KARABEKİR mah 246., 248., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 264., 292., 342., 343., 344., 345., 346., 347., 348., 349., MEHMET AKİF sk / YILDIZTEPE mah 490., 499., 501., 502., 503., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 371., 372., 375., 385., 386., 389. sk bölgelerinde 28/11/2023 00:01:00 - 28/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2524., 2525., 2526., 2530., 2532., 2533., 2534., 2537., HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 28/11/2023 13:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 20., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 28/11/2023 14:00:00 - 28/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah EFELER 1, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 220., 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 292., 317., 350., 352., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk / YILDIZTEPE mah 463., 465., 504., 505., 512., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 541., 542., 543., 544., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk / İNÖNÜ mah ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 28/11/2023 00:01:00 - 28/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -KARTALTEPE mah sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 2. YOL, 3. YOL, RAUF DENKTAŞ sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 2. sk bölgelerinde 28/11/2023 09:30:00 - 28/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, HUBAN, MEKTEP ARKASI, REYHAN sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 28/11/2023 09:30:00 - 28/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. REMZİ KAZANCIGİL sk bölgelerinde 28/11/2023 12:00:00 - 28/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah sk bölgelerinde 28/11/2023 12:00:00 - 28/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI, ADALI FETTAH, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, DULKADİROĞULLARI, ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA, MUMHANE, ÇEŞME, ÜVEZ sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KUM, KURAL, KUZGUN, KÜBRA, LAÇİN, SEMİH, TÜFEK, UĞUR sk / FATİH mah CANSEVER, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZİ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, TEFEKKÜR sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, TUNAY, TÜFEK, ZİŞAN, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, SARIÇİÇEK sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KURTULUŞ, KUYU, KÜLHAN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 28/11/2023 09:00:00 - 28/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.