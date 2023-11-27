BEDAŞ İstanbul'u Uyarıyor: Aman Dikkat! Elektrik Oralara Saatlerce Gelmeyecek!

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648., 1657., 1658., 1660., 1661., VELİOĞLU sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, AYNALI, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1131., MEVLANA sk bölgelerinde 27/11/2023 12:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, ÖDÜL sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE sk bölgelerinde 27/11/2023 10:00:00 - 27/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM, RADYUM sk bölgelerinde 27/11/2023 11:00:00 - 27/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TOSUN PAŞA sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA:

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -İSMET PAŞA mah sk bölgelerinde 27/11/2023 01:00:00 - 27/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.