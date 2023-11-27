BEDAŞ İstanbul'u Uyarıyor: Aman Dikkat! Elektrik Oralara Saatlerce Gelmeyecek!
İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı BEDAŞ tarafından önceden duyurulur. Elektriğin nerede kesileceğinin yanı sıra kaça kadar kesileceğini de öğrenmek mümkün olur. Peki 27 Kasım'da nerelerde elektrik kesilecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah DEĞİRMEN ARKASI, ESLEM, FANİ, İŞGÖREN sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah GÖKOVA, SALKIM SÖĞÜT, YURDAGÜL, ZÜMRE sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BEYAZ GÜL, CİHANMERT, PANAROMA, PÜRÇEK, ZEKİ sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 27/11/2023 18:00:00 - 27/11/2023 23:59:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-5, G-551, G-6, G-663 sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 27/11/2023 13:00:00 - 27/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648., 1657., 1658., 1660., 1661., VELİOĞLU sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, AYNALI, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1131., MEVLANA sk bölgelerinde 27/11/2023 12:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, ÖDÜL sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE sk bölgelerinde 27/11/2023 10:00:00 - 27/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, GÜLTER HANIM, RADYUM sk bölgelerinde 27/11/2023 11:00:00 - 27/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TOSUN PAŞA sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -İSMET PAŞA mah sk bölgelerinde 27/11/2023 01:00:00 - 27/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah sk / ATAKÖY 2-5-6. MAHALLE mah sk bölgelerinde 27/11/2023 10:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 114., 114/1., 116., 117., 118., 120., 121., 122., 123., 124., 75/2., BAĞ İÇİ, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk / VELİEFENDİ mah 114., 293., 294., 295., 296., 75/13., 75/14., 75/2., 75/4., SAHA YOLU sk / ÇIRPICI mah 302., 304., 75/2., RÜSTEM BALKAN, YEŞİLYOL F, YEŞİLYOL F ARA, YEŞİLYOL G sk bölgelerinde 27/11/2023 10:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEMDARLAR, AVCI, BUHAR, FİLİZ, GÜLBEŞEKER, HULUSİ DEMİRELLİ, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, PARK ÖNÜ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, SARAÇOĞLU, ÇİÇEKDAĞLI, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 27/11/2023 12:00:00 - 27/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 27/11/2023 15:00:00 - 27/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BELİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, KEKLİK, SAKA 2, SERHAT, İSTİKLAL sk / ULUS mah IŞIK 1, KADIRGA LİMAN, MUSTAFA KEMAL 1, ÇİÇEK 2, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/11/2023 10:00:00 - 27/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 16. sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1601., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1166., BAĞLARÇEŞME, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 27/11/2023 09:00:00 - 27/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1029., 1034., 1045., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 27/11/2023 10:00:00 - 27/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sk bölgelerinde 27/11/2023 11:00:00 - 27/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 430., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / SULTANİYE mah 322. sk / YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 384., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 417., 423., 435., CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk bölgelerinde 27/11/2023 13:00:00 - 27/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.