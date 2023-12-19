BEDAŞ O İlçelerde Saatlerce Elektrik Olmayacağını Duyurdu! Hangi İlçeler 19 Aralık'taki Kesintiden Etkilenecek?
BEDAŞ her gün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurmaktadır. Sadece kesintinin ne zaman başlayacağı değil aynı zamanda ne zaman biteceğini de BEDAŞ duyurur. BEDAŞ İstanbul'da hangi ilçeleri uyardı? İşte 19 Aralık 2023 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 19/12/2023 11:00:00 - 19/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk / ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 19/12/2023 12:00:00 - 19/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-583 sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 340. sk / YILDIZTEPE mah 499., 500., 502., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 373., 374., 384., 385., 386., 388. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 19/12/2023 11:00:00 - 19/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 19/12/2023 12:00:00 - 19/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 19/12/2023 16:00:00 - 19/12/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BAYAR, MELEK sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., EREN, ORKUN, ÇETİN sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, HASRET, HERCAİ, KARAKAŞ, KIRMIZI, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, OSMANZADE, SANDALCI MECİT, SAĞLIK, TARÇIN, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 214., BAYRAKTAR, GÜLDESTE, NİL, ULUSUM, YURT sk / SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, KÖŞK, MAVİ AKDENİZ, İLKE, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKARSU, AKÇİÇEK, BEYAZ GÜL, CAN, EMİR, ERENLER, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KUZEY, KÜME, PİYALEPAŞA, TORPİL, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINARLI, ÇİMEN, ÜST SEYHAN, ŞAHİNCE, ŞENGÜL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BAHADIR, EREN, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, KANBER, KURUDERE, MİTHAT PAŞA, PİYALEPAŞA sk bölgelerinde 19/12/2023 14:00:00 - 19/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, PEKMEZCİ sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / SUBAŞI mah KARASU, KUDRET, ÖZTAŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ERCİHAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER:
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 419., 421., LİSE, OKUL sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1009., 1014., 1015., 1016., 1023., 1023/1., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1117., 1118., 1120., 1121., ORHANGAZİ sk bölgelerinde 19/12/2023 11:00:00 - 19/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜRPINAR YOLU sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah sk / DANAMANDIRA mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah sk / AYDINLAR mah sk / DAĞYENİCE mah sk / FATİH mah sk / FERHATPAŞA mah sk / GÜMÜŞPINAR mah sk / KABAKÇA mah sk / KALEİÇİ mah sk / KARAMANDERE mah sk / YAYLACIK mah sk / ÖRCÜNLÜ mah sk / İHSANİYE mah sk / İNCEĞİZ mah sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKINCILAR, AKKOYUN, AKKUŞ, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASLIHAN, ASİLLER, ATMACA 2, AYDEDE, AYDINALP, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, DR. MİTHAT MARTI, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FETHİPAŞA, HAVUZ, HAVUZALTI, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SEVİLAY, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, SİMİT, TAN, VAKIF, ÇATALCA YOLU, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, SARIGÜL, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÜÇLÜYOL sk bölgelerinde 19/12/2023 09:00:00 - 19/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DAVUTPAŞA, DENİZHAN, DERYA 1, DOLU, DOĞANTEPE, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇER, FEVZİPAŞA, GEZEGEN, HAVADAR, MİMAR, PAŞAKAPI, VENÜS 1, YOLCU, ÇAĞLAYAN 1, ÇIRAK, İSTİKLAL sk / MURAT ÇESME mah GÜLSEREN, MİMAR, NEŞENUR, PANAYIR sk bölgelerinde 19/12/2023 10:00:00 - 19/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.