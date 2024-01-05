BEDAŞ O İlçeleri Uyardı! 5 Ocak 2024 Günü Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 35232305

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 00:00:00 - 05/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35232331

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 02:00:00 - 05/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35232339

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 04:00:00 - 05/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35238084

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah GELİBOLU, OCAK sk / ATATÜRK mah BELGİN, GELİBOLU, LEYLA, NİHAN, ZEMZEM, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 05/01/2024 10:00:00 - 05/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35237678

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 05/01/2024 10:30:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35237637

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35237190

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, MANDIRA, NAZ, SEYHUN sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35237947

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35233519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURNAZ, YEŞİL sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.