BEDAŞ O İlçeleri Uyardı! 5 Ocak 2024 Günü Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
BEDAŞ, elektrik kesintileri yaşanmadan önce vatandaşa bilgi vermektedir. 5 Ocak 2024 günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki hangi ilçeler elektriksiz kalacak?
ARNAVUTKÖY
NO: 35232305
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 00:00:00 - 05/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35232331
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 02:00:00 - 05/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35232339
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 04:00:00 - 05/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35238084
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah GELİBOLU, OCAK sk / ATATÜRK mah BELGİN, GELİBOLU, LEYLA, NİHAN, ZEMZEM, ŞİRİNDERE sk bölgelerinde 05/01/2024 10:00:00 - 05/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35237678
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 05/01/2024 10:30:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35237637
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35237190
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, MANDIRA, NAZ, SEYHUN sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35237947
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233519
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURNAZ, YEŞİL sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35238019
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35237673
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -FATİH mah sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 35238076
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015. sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35237680
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1567., 1568., 1571., 1572., 1573., 1575., 1576., 1581., 1585., 1586., 1587., 1588., 1589., AHMET KABAKLI, BİRLİK sk bölgelerinde 05/01/2024 12:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35233704
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 05/01/2024 00:00:00 - 05/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233705
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 00:00:00 - 05/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233706
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/01/2024 00:00:00 - 05/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35238542
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 05/01/2024 12:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35237171
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 05/01/2024 12:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35237953
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AKGÖL, ALEV, OSMANLI sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35238001
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ, KAPTAN sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35237209
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, ELEKTRİK, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 05/01/2024 10:00:00 - 05/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35237217
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, NUMUNEBAĞI, ULUBATLI sk bölgelerinde 05/01/2024 10:00:00 - 05/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35238017
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, MEVLANA, NAZLI, TAŞPINAR sk bölgelerinde 05/01/2024 11:00:00 - 05/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 35237245
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah YENİYOL ÇIKMAZI sk / ETİLER mah BEBEK YOKUŞU, BIYIKLI MEHMET PAŞA, NİSBETİYE, SARIOBA, YAKUPBEY, ÇAL HASAN sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35237912
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 30 AĞUSTOS, ALPARSLAN, BATI TRAKYA, GÖKTÜRKLER sk bölgelerinde 05/01/2024 09:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35233471
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 200., 202., 204., 59., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, MALAZGİRT sk bölgelerinde 05/01/2024 14:00:00 - 05/01/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35237636
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah ANBAR ARKASI, BEDRETTİN CAMİ, EZGİ, TAYYARECİ ZEKİ, ÇÜRÜKLÜK sk / ÇATMA MESCİT mah HAYRATÇI, SÖĞÜT ÖZÜ sk bölgelerinde 05/01/2024 10:00:00 - 05/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.