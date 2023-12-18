BEDAŞ O İlçeleri Uyardı: Elektrik Kesintisi Saat Kaça Kadar Devam Edecek? 18 Aralık 2023 Pazartesi Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. BEDAŞ'a göre 18 Aralık 2023 Pazartesi günü nerelerde elektrik kesilecek? Elektrik kesintisi saat kaça kadar devam edecek? İşte elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1636., 1644., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2547., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1627., 1628. sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1634., 1635., 1644., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1336., ÜSKÜP sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/12/2023 08:30:00 - 18/12/2023 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AYKUT, AYSUN, BİLGEHAN, BİROL, ELEKTRİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDE, GAZİ KEMAL, GÖZDE, GÜLSEREN, HAKAN, ORDU, VOLKAN, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 15., 5., 6., YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 8., EGE sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, ÖZ sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, ALİ FUAT BAŞGİL, ARDIÇ, PİLOT, RİZE, TRABZON, ÇINAR sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah KEMENT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 148., 158., 178., 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KRİSTAL, SAFİR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah DEĞİRMEN ARKASI, KULAKSIZ, PAŞA YOKUŞU sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI, PAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAHÇE İÇİ, DEĞİRMEN ARKASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, NALINCI BAYIRI, ZİNCİRLİKUYU CAMİİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AYVAÇEŞME, BERGÜZAR ÇIKMAZI, MANAVGAT, MANDIRA, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, RÜZGAR, SOLMAZ, ÇALMAR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 18/12/2023 13:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH:
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BÜYÜK KARAMAN, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, MACAR KARDEŞLER, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, İMAM NİYAZİ sk / ZEYREK mah DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, BİNA EMİNİ sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah AYRANCI, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, NAMAHREM sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah OCAKLI sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah CEVDETPAŞA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE sk / ŞEHREMİNİ mah BESTEKÂR RAHMİBEY, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.