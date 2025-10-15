BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ, 16 Ekim Perşembe günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek ilçe ve mahalleler tek tek açıklandı. Bazı ilçelerde kesinti bu gece başlayacak

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 1
1 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 2
2 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 3
3 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 4
4 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 5
5 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 6
6 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 7
7 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 8
8 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 9
9 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 10
10 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 11
11 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 12
12 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 13
13 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 14
14 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 15
15 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 16
16 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 17
17 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 18
18 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 19
19 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 20
20 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 21
21 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 22
22 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 23
23 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 24
24 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 25
25 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 26
26 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 27
27 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 28
28 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 29
29 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 30
30 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 31
31 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 32
32 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 33
33 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 34
34 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 35
35 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 36
36 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 37
37 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 38
38 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 39
39 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 40
40 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 41
41 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 42
42 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 43
43 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 44
44 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 45
45 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 46
46 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 47
47 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 48
48 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 49
49 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 50
50 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 51
51 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 52
52 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 53
53 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 54
54 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 55
55 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 56
56 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 57
57 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 58
58 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 59
59 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 60
60 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 61
61 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 62
62 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 63
63 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 64
64 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 65
65 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 66
66 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 67
67 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 68
68 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 69
69 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 70
70 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 71
71 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 72
72 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 73
73 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 74
74 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 75
75 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 76
76 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 77
77 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 78
78 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 79
79 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 80
80 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 81
81 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 82
82 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 83
83 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 84
84 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 85
85 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 86
86 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 87
87 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 88
88 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 89
89 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 90
90 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 91
91 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 92
92 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 93
93 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 94
94 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 95
95 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 96
96 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 97
97 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 98
98 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 99
99 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 100
100 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 101
101 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 102
102 103
BEDAŞ saat vererek uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi! 16 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 103
103 103
istanbul elektrik kesintisi