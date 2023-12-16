BEDAŞ Uyardı! Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? 16 Aralık 2023 Günü İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 68. sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, EKER, FUNDALIK, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MÜJGAN, OKUMUŞ, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TOYGUN, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/12/2023 11:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 16/12/2023 13:00:00 - 16/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AYASOFYA, NUSRET ARMAN sk bölgelerinde 16/12/2023 17:00:00 - 16/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.