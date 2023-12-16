BEDAŞ Uyardı! Elektrik Kesintisi Ne Kadar Sürecek? 16 Aralık 2023 Günü İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri uyardı. Peki elektrik kesintisi saat kaça kadar devam edecek? İşte 16 Aralık Cumartesi günü BEDAŞ'a göre İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak o ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 68. sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah EBUBEKİR, EKER, FUNDALIK, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MÜJGAN, OKUMUŞ, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TOYGUN, TÜRKSOY, YENER, YENİGÜN sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 16/12/2023 11:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 16/12/2023 13:00:00 - 16/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, NEVRUZ sk / HASTANE mah AKDEMİR, AYASOFYA, NUSRET ARMAN sk bölgelerinde 16/12/2023 17:00:00 - 16/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, GECE SEFASI sk bölgelerinde 16/12/2023 10:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA, MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 16/12/2023 13:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1648., 1657., 1658., 1660., 1661., VELİOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, BURSALI TAHİRBEY, DR.SÜREYYA, DİZER, KOMİK HASANEFENDİ, KÜLTÜR, YILDIZLI, İBRAHİM ERK sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVAN sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 40., 41., 42., 43., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 36., KARADENİZ, OVALI sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah BAYRAKTAR, NİL, ULUSUM sk / SAHİL mah BAYRAKTAR, HAZAN, II. BEYAZIT, KÖŞK, MAVİ AKDENİZ, İLKE, ŞAİR NEDİM, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ERDEMLİ, IŞILDAK, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, TEPE ÜSTÜ, YAYLA, ÇAĞDAŞ, ÖZLEM, İPEKLİ sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, ACIBADEM, AFACAN, AHMET MİTHAT, AKBABA, AKDEMİR, AKGEYİK, AKINCILAR, AKKOYUN, AKKUŞ, AKPINAR 1, AKSU, AKSUNGUR, AKYAR, AKÇAY, AKŞAM, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASLIHAN, ASİLLER, ATMACA 2, AYDEDE, AYDINALP, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, BÜLBÜL, BÜLBÜLLÜ ÇIKMAZI, DEVİR, DR. MİTHAT MARTI, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, EĞİTİM, FETHİPAŞA, HAVUZ, HAVUZALTI, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, KIRLANGIÇ 2, MİLLET, OKUL 2 ÇIKMAZI, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SEVİLAY, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, SİMİT, TAN, VAKIF, ÇATALCA YOLU, ÇOLPAN, ŞAİR, ŞEHİT, ŞİRİN sk / ULUS mah BEŞİR, CEVİZLİK, FATİH 2, FENERYOLU, GEDİZ 1, GEYİK, GÖKALP, GÖKÇE 2, GÖRGÜLÜ, GÜLÜM, GÜVEN 3, KÜLTÜR, MİLLET, SARIGÜL, STAD, TAVŞAN, TAŞOCAĞI, TAŞTEPE, ÇATALCA YOLU, ÜÇLÜYOL sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.