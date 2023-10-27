BEDAŞ Uyardı! Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? 27 Ekim'de Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

BEDAŞ tarafından İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurur. Bu şekilde önceden hazırlık yapılarak elektrik kesintileri hazırlanmış olur. Peki 27 Ekim 2023 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

27 EKİM 2023 GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, COŞKUN, DÜŞ, MEMNUN, NAZAN, OYLUM, OYMAK, REFET, SONNUR, YİĞİTOĞLU sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, BİNKAN, ERTUNGA, HAZAL sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/10/2023 10:00:00 - 27/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ADİL, BANKACI, MEZARLIK sk bölgelerinde 27/10/2023 13:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/10/2023 00:00:00 - 27/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 27/10/2023 02:00:00 - 27/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 27/10/2023 08:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351., 1354. sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1301., 1302., 1303., 1304., 1366., 1367., 1368., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI, ÜSKÜP sk bölgelerinde 27/10/2023 14:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 27/10/2023 00:00:00 - 27/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BESTEKAR İZZET EFENDİ, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, ŞABAN ACAR sk bölgelerinde 27/10/2023 12:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, ZELİHA KÖKÇINAR sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İLGİ, İNÖNÜ sk / DEREAĞZI mah ARAF, ASMA, ASU, CAMİ, CEVHER, GÜLHATMİ, KARACAOĞLAN, KÜRE, PEHLİVAN, SAHİLYOLU, ÇİÇEK, İNÖNÜ, ŞAHİN sk / GÜRPINAR mah AHMET HAŞİM, CAMİ, CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, SAHİLYOLU, TAHİR AĞA, TÜMSEK, ZARİF, ÜNLÜ sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, ASİL, DENİZ AKTAŞ, ESEF, HİSARKAYA, ORHANGAZİ, İLKNUR sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, DOĞUŞ, FURKAN, GALİP ESMER, KARADUT, PEKMEZ, ÖZNUR sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU:

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BAKIR, BANKALAR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BERGAMUT, BİLLUR, DİKİŞÇİ, ERGUVAN, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KALAFAT, KARDEŞİM, KURTÇU HAMAM, KUYUMCU TAHİR, KÜREKÇİLER KAPISI, MAKARACILAR, MUSLUK, PERÇEMLİ, SAMUR, SÖĞÜT, TERSANE, TEĞMEN HÜSEYİN SOFU, YEMENİCİLER, ZİNDAN, ZİYALI, ÖMERAĞA sk / BEDRETTİN mah AKARCA, ANBAR ARKASI, AYNİ ALİBABA, BAHRİYE, BEDRETTİN CAMİ, DERVİŞ AHMET, DR. BEDİİ GORBON, EZGİ, GÜZELCE, HAVUZ, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM, TAYYARECİ ZEKİ, ULAŞIM, ÇÜRÜKLÜK sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BÜYÜK HENDEK, LAKERDACI, OKÇU MUSA, SAVCI BEY ÇIKMAZI, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİŞHANE sk / CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAYRAM YERİ, BAŞHANE, BAŞHANE ARALIĞI, BÜLENT DEMİR, CEZAYİRLİ MEKTEBİ, DEREBOYU, DÖRTKUYU, ESKİ BÖREKÇİ, GAZİ HASAN PAŞA MESCİDİ, GÜLLEHANE, HAKİM, HOCA AHMET, KASAP ZEKERİYA, KASIMPAŞA CAMİ, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA KÜLHAN, KASIMPAŞA MEDRESESİ, KASIMPAŞA SALHANESİ, KASIMPAŞA TABAKHANE, KEBAPÇI ŞERİF, MATBAA ARKASI, MUTFAK KAPISI, PAŞA DERESİ, POTİNCİLER, SAFRA, SIRABERBERLER, TABAKHANE YOKUŞU, TABAKLAR LONCASI, TAŞKIZAK TERSANESİ, TURABİ BABA, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET, ÇAYDANLIK, ÜSTEĞMEN KARA FATMA, ŞAİR MİHRİ sk / EMEKYEMEZ mah DEVE DİKENİ, GÜVEZ, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, TERSANE, TUTSAK, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ŞİŞHANE sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, DONANMA, HASKÖY ARAL bölgelerinde 27/10/2023 00:00:00 - 27/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, ZÜMRÜTTAŞI, ŞAHADET CAMİİ sk bölgelerinde 27/10/2023 09:30:00 - 27/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah KANARYA, MEVLANA, YENİ UFUK sk bölgelerinde 27/10/2023 09:30:00 - 27/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DAVUTPAŞA, DENİZHAN, DERYA 1, DOLU, DOĞANTEPE, DURUSU, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇER, FEVZİPAŞA, GEZEGEN, HAVADAR, MİMAR, PAŞAKAPI, VENÜS 1, YILDIZ 4, YOLCU, ÇAĞLAYAN 1, ÇIRAK, İSTİKLAL sk / MURAT ÇESME mah GÜLESER, GÜLSEREN, MİMAR, NEŞENUR, PANAYIR sk bölgelerinde 27/10/2023 01:00:00 - 27/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 3121., 3125., 3127., 3129., 3143., HADIMKÖY YOLU, MEHMET DENİZ KOPUZ sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., 380. sk / İNÖNÜ mah 374. sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 103., 121., 122., 169., 171., 181., 182., 183., 184., 22., EKİN, OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 35., OKTAY RIFAT sk / ZAFER mah 168., EKİN sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -BAĞLARÇEŞME mah sk / MERKEZ mah sk / PINAR mah sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.FİLİZ, AHİ, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇINAR, İREM sk / MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY, TUNÇ sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, BAHÇEKÖY, FATİH sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, NİDA sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.BOĞAZİÇİ ÇIKMAZI, AHU, ATATÜRK, BOĞAZİÇİ, CEYLAN, EMİRGAN, KADER, PAŞA, TEKİN, YASEMİN sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 5.DEFNE, SARIÇAM, SEDİR sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH:

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah HOCAPAŞA, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 27/10/2023 00:00:00 - 27/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk bölgelerinde 27/10/2023 00:00:00 - 27/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah KANGAL, MİHRİ KELAM, ŞEBNEM sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DOĞAN, FAHRİBEY, HÜSEYİN REMZİBEY, KIZAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah DÜLGEROĞLU, GEMCİLER, REFAH sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 27/10/2023 09:30:00 - 27/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce -MİMAR KEMALETTİN mah sk bölgelerinde 27/10/2023 10:00:00 - 27/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah KOCAYEMİŞ, SEDİR sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI, BÜLBÜLDERE, EMNİYET, ETİ, GÜÇLÜ, KABATAŞ, SEMERKANT, YOLAÇAR sk / ÇELİKTEPE mah BURAK REİS, GEYLANİ, GÜLÇİN, HOŞGÖR, IŞIK, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, SEMERKANT, İSMET İNÖNÜ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, ALEYNA, ASLIHAN, CEM, FİLİKA, OĞUZBEY, SAKIZAĞACI, SAZAK, TERASEVLER, TERASEVLER2, YAŞAYANLAR, YOLÜSTÜ, YÜKSELİŞ, ZİYARET, ÇELEBİ sk bölgelerinde 27/10/2023 12:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 219. sk bölgelerinde 27/10/2023 00:01:00 - 27/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 219. sk bölgelerinde 27/10/2023 00:01:00 - 27/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 27/10/2023 00:01:00 - 27/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1012., 2.SÜLÜN, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., KIRLANGIÇ, PAPATYA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/10/2023 10:00:00 - 27/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah MONDROS sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah LİMON, SAKARYA, SANSAR, TERAKKİ, ÖNCÜ, ÖNER sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLA, ÇİL sk bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK KILIÇLI mah PAMUKLAR sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLET, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SUNGUR ALP, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, U bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET CADDESİ bölgelerinde 27/10/2023 09:00:00 - 27/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, GÜRHAN, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KAYAHAN, KONURALP, KUDRET, KUTLUKHAN, KİRİŞHANE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REHA, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SONNUR, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, İKRA, İLBAY, İLHAMİ, İNTİZAM, İZZET, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/10/2023 11:00:00 - 27/10/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ:

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, DARCAN, ESKİ OSMANLI, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE KUYU, MEHTAP, MUSA DAYI, NACİ KASIM, SELAHATTİN PINAR, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ sk bölgelerinde 27/10/2023 01:00:00 - 27/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ: