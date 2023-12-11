BEDAŞ Uyarıyor: Bugün Dikkat Edin! Özellikle O İlçelerde Elektrik Uzun Süre Olmayacak! 11 Aralık 2023 Günü Elektrik Kesilecek İlçeler Hangileri?
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 11 Aralık 2023 günü BEDAŞ hangi ilçeleri uyardı?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ARASTA, ARI BURNU, ARİFE, ASLAN, BARIŞ, BAŞAK , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CEYLAN , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , ELMAS, ENGİN, EZGİ , FEZA, GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜRPINAR, GÜVEN , HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, IŞIK, KARATEPE, KAĞAN, KUMSAL, KÖKSAL , LODOS, MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, PELİT, PIRLANTA , SAHİL, SARAY , SERGEN , SUBAŞI, TEMMUZ, TUNCEL, YAKAMOZ , YOSUN , ÇELİK , ÇETİN, ÇINAR, ŞENGÜL sk / YENİKÖY mah BEYAZ YASEMİN, EBRU, EGE, GÜLHAN, HAKİMİYET, KARADENİZ, OKYANUS, RAUF DENKTAŞ, SAHİL, ÇAKABEY, İSHAK PAŞA sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2547., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 11/12/2023 10:00:00 - 11/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 122., 130., 132., 98., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FESLEĞEN, GAYE, TURGUT ÖZAL sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, SEDDE, TEMİZ, TURGUT ÖZAL, ÖMÜR 2 sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ALBATROS, AS, ATATÜRK, GELİNCİK, HAMİYET YÜCESES, HÜLYA KOÇYİĞİT, KORDONBOYU, MÜZEYYEN SENAR, NUSRET ERSÖZ, ZEKİ MÜREN sk / FATİH mah KETEN sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YAZLIK mah BAŞOĞLU, BORA, BOTANİK, BOZ, BOZDAĞ ÇIKMAZI, BOZDOĞAN, BOZKAYA, BOZKIR, DOĞANYOL, KORDON, YETKİN sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER:
İSTANBUL ESENLER ilce -FATİH mah sk bölgelerinde 11/12/2023 10:00:00 - 11/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk bölgelerinde 11/12/2023 10:00:00 - 11/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 2116., 2135. sk / MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 11/12/2023 13:00:00 - 11/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN:
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah BOSTAN sk / NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk bölgelerinde 11/12/2023 12:00:00 - 11/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH:
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AKTARMA, AĞAÇLI ÇEŞME, BEKAR ODALARI, DEMİRCİ HASAN, EBE, ESNAF LONCASI, EĞRİKAPI FIRINI, HACI ARİF EFENDİ, HOCA ÇAKIR, KALE ÇIKMAZI, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, KÜLHAN 1., MOLLA ŞAKİR, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, PAZARCIK, SEBİL, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, VEZİR KAHYA, YATAĞAN HAMAMI, ŞAMDANCIBAŞI, ŞEHİT MÜMTAZ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah ŞARAP sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, AYAKAPI, BAHÇE ÇIKMAZI, CİBALİ SETÜSTÜ, DEBBAĞ YUNUS, DR. SADIK AHMET, GÜL CAMİİ, GÜL CAMİİ KUYUSU, HALİÇ, HARAÇÇIBAŞI, HİSARÖNÜ, KIZIL ÇIKMAZI, KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA, MUSANDIRA, MİMAR ÇEŞMESİ, MİRALAY NAZIMBEY, SERHALİFE, SERHALİFE ARALIĞI, SİRKECİ DEDE, TİFTİK, YENİKAPI, ÇEŞME ARKASI, ÇUKUR MESCİT, İNCEBEL, ŞAİR NEVİ sk bölgelerinde 11/12/2023 09:00:00 - 11/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk / YEDİKULE mah HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI MANAV, MIZIKA, SAMANCI ODALARI, TABAKÇI, TAHTA TULUMBA, TAYYARECİ RIDVAN, İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İKİYÜZLÜ ÇEŞME ÇIKMAZI, İMRAHOR İLYASBEY sk bölgelerinde 11/12/2023 13:00:00 - 11/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA:
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617., 619., 621., 621/1., 623., 628., ABDİ İPEKÇİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 11/12/2023 09:30:00 - 11/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.