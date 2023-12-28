BEDAŞ'a Göre Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? 28 Aralık 2023 İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARIŞ, KAHRAMAN, MOLLA HÜSEYİN, SANAYİ, ÖKSÜZ sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah YADİGAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1305., 1333., 1361., 1362., 1363., 1364., 1365., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMİ 3, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, ÜÇEVLER CAMİ, İREM, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER, ŞEHİT HACI KEMAL MOĞOLKOÇ sk bölgelerinde 28/12/2023 11:00:00 - 28/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA:

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 28/12/2023 10:00:00 - 28/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ:

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, HASRET, HERCAİ, KARAKAŞ, KIRMIZI, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, OSMANZADE, SANDALCI MECİT, SAĞLIK, TARÇIN, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.