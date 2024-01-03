BEDAŞ'A Göre Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek? 3 Ocak 2024'te Elektrik Kesintisi Yaşanan İlçeler Hangileri? BEDAŞ O İlçeleri Uyardı!

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 03/01/2024 11:00:00 - 03/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HATIRA sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 03/01/2024 09:00:00 - 03/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, EMEKÇİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ŞİRİN sk bölgelerinde 03/01/2024 13:00:00 - 03/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.