BEDAŞ'tan O İlçelere Uyarı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek! 11 Ocak 2024 Günü Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. BEDAŞ'a göre elektrik kesintisi yaşanan ilçelerde kesintinin saat kaça kadar devam edeceği de duyurulmaktadır. Peki 11 Ocak 2024 günü İstanbul'da nerede elektrik kesilecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah HAYDAR, HUKUK, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ sk bölgelerinde 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEMRE, ERENCAN sk bölgelerinde 11/01/2024 13:00:00 - 11/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1487. sk bölgelerinde 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 474., 476., 477., 478., 507., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 11/01/2024 12:00:00 - 11/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, KANARYA, SÜLEYMAN ŞAH sk bölgelerinde 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKASYA, CUMHURİYET, MANİSA, MERKEZ, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk bölgelerinde 11/01/2024 10:00:00 - 11/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 67., RÜZGAR sk bölgelerinde 11/01/2024 11:00:00 - 11/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, CEBECİ, EMRE, ESENTEPE, GÖLBOYU, HANDE, HARBİYE, KUŞTEPE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZDEN, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEMAL, CEMİYET, CENGAVER, CENNET, CEVİZ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, SARIÇİÇEK, VADİ sk bölgelerinde 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CEBRAİL, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CESARET, CEVİZ, CEZMİ, KIRMIZI ÇEŞME sk bölgelerinde 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKİK, ASENA, BENT ÇIKMAZI, DÜĞÜN SALONU, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARUN ÇIKMAZI, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HAYRAN, HERCAİ ÇIKMAZI, PINARCA, SAĞLIK OCAĞI, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YILDIZ, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/01/2024 09:30:00 - 11/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah AKİK, HECE, HEKİM, HEMŞİRE, PINARCA, SEBİL sk bölgelerinde 11/01/2024 09:30:00 - 11/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.