BEDAŞ'tan O İlçelere Uyarı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek! 11 Ocak 2024 Günü Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEMAL, CEMİYET, CENGAVER, CENNET, CEVİZ, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, SARIÇİÇEK, VADİ sk bölgelerinde 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FATİH mah CEBRAİL, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CESARET, CEVİZ, CEZMİ, KIRMIZI ÇEŞME sk bölgelerinde 11/01/2024 09:00:00 - 11/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKİK, ASENA, BENT ÇIKMAZI, DÜĞÜN SALONU, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, HARUN ÇIKMAZI, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HAYRAN, HERCAİ ÇIKMAZI, PINARCA, SAĞLIK OCAĞI, YENİBAHAR ÇIKMAZI, YILDIZ, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/01/2024 09:30:00 - 11/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah AKİK, HECE, HEKİM, HEMŞİRE, PINARCA, SEBİL sk bölgelerinde 11/01/2024 09:30:00 - 11/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.