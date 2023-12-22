Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? İşte BEDAŞ'ın Uyardığı İlçeler... 22 Aralık 2023'te Yaşanacak Elektrik Kesintileri...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, BEKÇİ, FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 22/12/2023 13:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.