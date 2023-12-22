Bugün Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? İşte BEDAŞ'ın Uyardığı İlçeler... 22 Aralık 2023'te Yaşanacak Elektrik Kesintileri...
BEDAŞ İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini önceden duyurmaktadır. Bu şekilde yaşanan olumsuz olayların önüne geçilebilmektedir. Peki 22 Aralık cuma günü hangi illerde elektrik kesintisi yaşanacak? Yaşanan elektrik kesintileri saat kaça kadar devam edecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ GÜLMEZ, FİRUZKÖY BULVARI, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, BEKÇİ, FATİH, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKADEMİ, ALİ GÜLMEZ, APA, ARDA, ARIKAN, AYKUTLU, BAKRAÇ, BAĞLARİÇİ, DEVRİM, DOSTLUK, ERMİŞ, FİRUZKÖY BULVARI, GENÇ, GÖÇMEN, GÜNIŞIĞI, LATİFE HANIM, MEHMET AKİF, SIRAEVLER, SÜVARİ, YURTSEVER, ÇAĞAN, İNÖNÜ sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KAYABAŞI, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 22/12/2023 13:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., MASLAK sk / MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2544., 2546., 2547., 2548., 2549., 2551., 2553., 2554., 2556., 2557., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT BARIŞ BUĞAN, ŞEHİT HÜSEYİN, ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah TAŞKENT sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1567., 1568., 1571., 1572., 1573., 1575., 1576., 1581., 1585., 1586., 1587., 1588., 1589., AHMET KABAKLI, BİRLİK sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM sk bölgelerinde 22/12/2023 10:00:00 - 22/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL sk bölgelerinde 22/12/2023 10:00:00 - 22/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK, GÜRSEL, MİLLET, SAKARYA sk bölgelerinde 22/12/2023 11:00:00 - 22/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah İNCİRLİ DEDE sk / PAŞA mah AVUKAT, BUHURLU, BUHURLU ÇIKMAZI, BULANIK DERE, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 22/12/2023 14:00:00 - 22/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KAŞİF, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER:
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 101., 106., 122. sk bölgelerinde 22/12/2023 12:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 223., 224., 225., 226., 229., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659., 1664. sk bölgelerinde 22/12/2023 09:00:00 - 22/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.