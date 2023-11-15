Bugün İstanbul'da Nerede Elektrik Kesilecek? BEDAŞ'a Göre Kesinti Yaşanacak İlçeler... 15 Kasım'da Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak O İlçeler...
BEDAŞ elektrik kesintisi olacak ilçeleri önceden duyurarak ilçelerdeki olumsuz durumların önüne geçer. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Elektrik kesintisi saat kaça kadar devam edecek? İşte 15 Kasım 2023 günü İstanbul'da elektrik kesintisi gerçekleşecek o ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah DURSUNKÖY-BAKLALI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKDENİZ, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, EMEL, HATEM, KAYNAK BAŞI, ORÇUN, PINAR, SAZLIK, SÜMEYYE, YEŞİL PAZAR, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah SİMGE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, ÇINAR sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-224, G-771 sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, NAZIR, REİS, SAİT FAİK sk bölgelerinde 15/11/2023 13:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 15/11/2023 00:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAVALİMANI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 125., MAHMUT KOCATÜRK sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:30:00 - 15/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 56., ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk / HÜRRİYET mah 129., 130., 64., 65., MALAZGİRT, MENDERES, ŞEHİT ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 15/11/2023 00:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 15/11/2023 00:00:00 - 15/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 15/11/2023 12:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2219., 2228., AŞIK VEYSEL, ERAY, ESMA, ÖZEN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, KARADUT, KARAGÜL sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, PAZAR, SERGÜL sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AKSU, CAN, CEMRE, CENNET, CİHAN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, SANCAK, TÜRKER, VADİ, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, ELÇİN, ERVANUR, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, MORKARANFİL, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURTANESİ, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah DÜDEN 1, GENÇER, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, SEZEN AKSU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / MİMAROBA mah AKDİL, MUSTAFA KEMAL, SİNAN, ÜLGE sk / SİNANOBA mah ERTEKİN sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KARACAKÖY, NAMAZGAH, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 15/11/2023 10:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.