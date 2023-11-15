Bugün İstanbul'da Nerede Elektrik Kesilecek? BEDAŞ'a Göre Kesinti Yaşanacak İlçeler... 15 Kasım'da Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak O İlçeler...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah DURSUNKÖY-BAKLALI sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKDENİZ, BURAK, BÜNYAMİN, BİRKAN, EMEL, HATEM, KAYNAK BAŞI, ORÇUN, PINAR, SAZLIK, SÜMEYYE, YEŞİL PAZAR, İSLAM, İSTANBUL, ŞENYURT sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah SİMGE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, ÇINAR sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2604., 2606., 2607., 2608., 2611., 2616., 2619., 2622., 2624., 2625., AHMET HAŞİM, ASLANAĞZI, BURÇ, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, GÜLBAHAR, GÜLBİR, GÜNDOĞDU, GÜNEBAKAN, KAKTÜS, LAVANTA, MADIMAK, OYA ÇİÇEĞİ, PAPATYA, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, TUNA, UTKU, YASEMEN, YAY, YENGEÇ, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAVUŞOĞLU, ÇAĞRI, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK, İLGİN, ŞEN, ŞUMNU sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-224, G-771 sk bölgelerinde 15/11/2023 09:00:00 - 15/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, NAZIR, REİS, SAİT FAİK sk bölgelerinde 15/11/2023 13:00:00 - 15/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.