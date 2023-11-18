Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı: Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah KUVVETLİ, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, SELÇUK, ÇUKURDERE sk / YUNUS EMRE mah FALİH RIFKI ATAY, GÖKAY, GÖLCÜK, SAMANDIRA, SEYİR, ÇAMLICA sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah KABATAŞ sk bölgelerinde 18/11/2023 09:00:00 - 18/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 18/11/2023 09:30:00 - 18/11/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah DERSAADET sk bölgelerinde 18/11/2023 10:30:00 - 18/11/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 18/11/2023 11:30:00 - 18/11/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, RAST, TRUVA, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAYBAŞI sk bölgelerinde 18/11/2023 13:00:00 - 18/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 18/11/2023 14:00:00 - 18/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.