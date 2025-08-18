Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri: Elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL’DA 19 AĞUSTOS SALI ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAPILACAK!

İstanbul’da 19 Ağustos 2025 Salı günü planlı ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrikler kesilecek. Vatandaşların en çok merak ettiği “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı BEDAŞ ve AYEDAŞ üzerinden takip edilebiliyor.

BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul’da planlı ve bakım çalışmaları kapsamında kesintileri ilçe ve mahalle bazında duyuruyor.