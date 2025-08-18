Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 19 Ağustos elektrik kesintileri: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul’da 19 Ağustos Salı günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde kesintilerin süresi 8 saate kadar uzayacak.
İSTANBUL’DA 19 AĞUSTOS SALI ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAPILACAK!
İstanbul’da 19 Ağustos 2025 Salı günü planlı ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrikler kesilecek. Vatandaşların en çok merak ettiği “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtı BEDAŞ ve AYEDAŞ üzerinden takip edilebiliyor.
BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul’da planlı ve bakım çalışmaları kapsamında kesintileri ilçe ve mahalle bazında duyuruyor.
İŞTE KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER
İstanbul’da 19 Ağustos Salı günü yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre Anadolu ve Avrupa Yakası’nda farklı bölgelerde elektrikler saatlerce kesik kalacak.
