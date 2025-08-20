Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 21 Ağustos elektrik kesintileri

BEDAŞ, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul’da yapılacak elektrik kesintilerini açıkladı. Planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrikler kesilecek. İşte BEDAŞ’ın açıkladığı program ve kesinti yaşanacak bölgeler…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul’da yaşayanlar için BEDAŞ’tan yeni elektrik kesintisi duyurusu geldi. 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak planlı ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrikler kesilecek.

KESİNTİ OLACAK İLÇELER AÇIKLANDI

BEDAŞ’ın resmi duyurusuna göre elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve mahalleler tek tek paylaşıldı.

İşte kesintini olacağı ilçeler...

istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek