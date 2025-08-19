Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 20 Ağustos elektrik kesintileri: Elektrikler ne zaman gelecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?



20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan kesintilerle ilgili bilgiler, ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi sayfalarından öğrenilebiliyor.