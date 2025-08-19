Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 20 Ağustos elektrik kesintileri: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul’da 20 Ağustos Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki hangi ilçelerde kesinti olacak? Kaç saat sürecek? İşte detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar "Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan kesintilerle ilgili bilgiler, ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi sayfalarından öğrenilebiliyor.
AYEDAŞ KESİNTİLERİ ANADOLU YAKASI İÇİN DUYURDU
İstanbul Anadolu Yakası’nda elektrik kesintisi ve arıza çalışmalarını AYEDAŞ yürütüyor. Planlı elektrik kesintisi listeleri AYEDAŞ’ın resmi internet sitesinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar buradan ilçelerine göre elektrik kesintisi bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.
BEDAŞ AVRUPA YAKASINDAKİ KESİNTİLERİ PAYLAŞTI
Avrupa Yakası’ndaki elektrik kesintileri ise BEDAŞ tarafından duyuruldu. Planlı kesintilerin yer aldığı listeler, BEDAŞ’ın resmi web sitesinde “Planlı Kesintiler” bölümünden görülebiliyor. Ayrıca BEDAŞ’tan SMS bilgilendirme talebinde bulunarak kesinti detayları öğrenilebiliyor.
İşte kesintilerin yaşanacağı ilçeler...