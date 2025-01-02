Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 2 Ocak tarihli İstanbul'daki planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 2 Ocak'ta İstanbul'da elektrikler nerelerde kesilecek? İşte bu soruların yanıtları ve detaylar..

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 1

BAKIRKÖY

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 2

BAHÇELİEVLER

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 3

BAĞCILAR

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 4

SULTANGAZİ

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 5

SARIYER

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 6

SARIYER

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 7

SARIYER

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 8

KAĞITHANE

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 9

KAĞITHANE

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 10

KAĞITHANE

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 11

KAĞITHANE

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 12

GAZİOSMANPAŞA

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 13

FATİH

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 14

ESENLER

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 15

BÜYÜKÇEKMECE

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 16

BEYLİKDÜZÜ

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 17

BEYLİKDÜZÜ

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 18

BEŞİKTAŞ

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 19

BAYRAMPAŞA

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 20

BAYRAMPAŞA

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 21

BAŞAKŞEHİR

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 22

BAKIRKÖY

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Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri - Resim: 23

KAĞITHANE

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