Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 2 Ocak tarihli İstanbul'daki planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 2 Ocak'ta İstanbul'da elektrikler nerelerde kesilecek? İşte bu soruların yanıtları ve detaylar..
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BAKIRKÖY
BAHÇELİEVLER
BAĞCILAR
SULTANGAZİ
SARIYER
SARIYER
SARIYER
KAĞITHANE
KAĞITHANE
KAĞITHANE
KAĞITHANE
GAZİOSMANPAŞA
FATİH
ESENLER
BÜYÜKÇEKMECE
BEYLİKDÜZÜ
BEYLİKDÜZÜ
BEŞİKTAŞ
BAYRAMPAŞA
BAYRAMPAŞA
BAŞAKŞEHİR
BAKIRKÖY
KAĞITHANE