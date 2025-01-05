Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ocak elektrik kesintileri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan duyurulara göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.







Ayrıca, AYEDAŞ'ın resmi web sitesi üzerinden de Anadolu Yakası'ndaki planlı kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Elektrik kesintilerinden etkilenmemek için gerekli önlemleri almanızı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik hizmetinin yeniden sağlanacağını hatırlatırız.