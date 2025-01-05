Elektrik kesintisi saatler sürecek: 6 Ocak elektrik kesintileri
6 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan duyurulara göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri planlanmıştır.
Ayrıca, AYEDAŞ'ın resmi web sitesi üzerinden de Anadolu Yakası'ndaki planlı kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz.
Elektrik kesintilerinden etkilenmemek için gerekli önlemleri almanızı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik hizmetinin yeniden sağlanacağını hatırlatırız.
İstanbul Avrupa Yakası (BEDAŞ) Planlı Elektrik Kesintileri:
Esenyurt İlçesi:
Saadetdere Mahallesi:Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş.
Kesinti Saati: 5 Ocak 2025 21:00 - 6 Ocak 2025 05:00.
Küçükçekmece İlçesi:
Belirtilen Mahalleler: Belirtilmemiş.Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 09:00 - 17:00.
Bağcılar İlçesi:
Belirtilen Mahalleler: Belirtilmemiş.Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 09:00 - 17:00.
Sultangazi İlçesi:
Belirtilen Mahalleler: Belirtilmemiş.Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 09:00 - 17:00.
İstanbul Anadolu Yakası (AYEDAŞ) Planlı Elektrik Kesintileri:
Pendik İlçesi:
Belirtilen Mahalleler: Belirtilmemiş.Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 09:00 - 17:00.
Adalar İlçesi:
Burgazada Mahallesi:Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş.
Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 10:00 - 14:00.
Kadıköy İlçesi:
Fenerbahçe Mahallesi:Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş.
Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 12:00 - 16:00.
Üsküdar İlçesi: Beylerbeyi Mahallesi:Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş.
Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 09:00 - 13:00.
Maltepe İlçesi:
Altayçeşme Mahallesi:Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş.
Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 14:00 - 18:00.
Kartal İlçesi:
Yakacık Yeni Mahallesi:Etkilenen Sokaklar: Belirtilmemiş.
Kesinti Saati: 6 Ocak 2025 09:00 - 12:00.
Planlı elektrik kesintileri hakkında daha detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak için BEDAŞ'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: