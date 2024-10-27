Elektrik kesintisi saatler sürecek: Hazır olun!

Hazırlık Önerileri:

Kesinti Saatlerini Kontrol Edin: Hem BEDAŞ hem de AYEDAŞ internet sitelerinde kesintinin yaşanacağı mahalle ve saatlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yedek Güç Kaynağı: Ev ve iş yerlerinde, özellikle önemli cihazlar ve hizmetler için yedek güç kaynaklarının hazır bulundurulması önerilir.