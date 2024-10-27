Elektrik kesintisi saatler sürecek: Hazır olun!
İstanbul'da 27 Ekim 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında çeşitli ilçeleri etkileyecek. Kesintiler, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılacak altyapı çalışmaları ve bakım nedeniyle gerçekleşecek.
İstanbul'da 27 Ekim 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında çeşitli ilçeleri etkileyecek. Kesintiler, BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılacak altyapı çalışmaları ve bakım nedeniyle gerçekleşecek.
Avrupa Yakası:
Avrupa yakasında kesintiden etkilenecek başlıca ilçeler şunlar:
Beyoğlu, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Kağıthane, Fatih: Bu ilçelerde belirli mahallelerde kesintiler olacak. Her bölge için ayrıntılı kesinti saatleri BEDAŞ internet sitesinde yer alıyor.
Arnavutköy: Yerel trafolar ve elektrik hatlarındaki çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde birkaç saatlik kesintiler yaşanacak.
Bağcılar: Ticaret ve yerleşim bölgelerindeki bazı mahallelerde sabah saatlerinden başlayıp öğleden sonra geç saatlere kadar sürecek kesintiler olacak.
Bakırköy: Hem konut bölgeleri hem de sanayiye yakın alanlarda kesintiler yaşanacak. Kesintilerin yaklaşık olarak saat 17:00’de sona ermesi bekleniyor.
Anadolu Yakası:
Anadolu yakasında ise AYEDAŞ planlı kesintilerden sorumlu olacak. Etkilenen ilçeler:
Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Pendik: Bu ilçelerdeki önemli mahallelerde bakım çalışmaları sırasında birkaç saatlik kesintiler yaşanacak. Kesintilerin genellikle öğleden sonra sona ermesi planlanıyor.
Ümraniye ve Maltepe'de de belirli sokaklar ve sanayi bölgeleri etkilenecek.
Hazırlık Önerileri:
Kesinti Saatlerini Kontrol Edin: Hem BEDAŞ hem de AYEDAŞ internet sitelerinde kesintinin yaşanacağı mahalle ve saatlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yedek Güç Kaynağı: Ev ve iş yerlerinde, özellikle önemli cihazlar ve hizmetler için yedek güç kaynaklarının hazır bulundurulması önerilir.