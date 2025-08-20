Elektrikler ne zaman gelecek? 21 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ



İstanbul’da yaşayanlar için BEDAŞ’tan yeni elektrik kesintisi duyurusu geldi. 21 Ağustos 2025 Perşembe günü yapılacak planlı ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrikler kesilecek.